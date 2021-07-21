أغنى 10 أثرياء في العالم 2021: بينهم امرأة

شهدت الفترة الأخيرة تغيرات في ترتيب المراكز بين مليارديرات العالم، وكانت لجائحة كورونا تأثيرًا على هذه التغيرات في ثرواتهم وكذلك تحركات الأسهم، وظل التنافس على المراكز 5 الأولى بين 5 أسماء فقط بارزة في نادي المليارديرات من بين قائمة تضم أكثر 10 أشخاص يملكون أكبر ثروات في العالم.

وترصد «الوطن» أكثر 10 أغنياء في العالم وفقًا لآخر بيانات صادرة عن «فوربس» في 9 يوليو 2021:

واستطاع مؤسس ورئيس أمازون، جيف بيزوس، أن يستعيد صدارة قائمة فوربس لمليارديرات العالم، من الملياردير الفرنسي «برنارد أرنو» مؤسس LVMH ورئيسها التنفيذي ليعود ويحتل المركز الثاني على القائمة.

وأعلن «بيزوس» تنحيه عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة أمازون ليصبح رئيس مجلس الإدارة التنفيذي اعتبارًا من يوليو 2021، وأصبح بيزوس مليارديرًا لأول مرة في عام 1998، وهو العام الذي تلا ظهور موقع أمازون كبائع كتب على الإنترنت.

المركز الأول: جيف بيزوس

212.4 مليار دولار

المصدر: أمازون

الولايات المتحدة

المركز الثاني: برنارد أرنو

189.1 مليار دولار

المصدر: لويس فويتون

فرنسا

المركز الثالث: إيلون ماسك

162.8 مليار دولار

المصدر: تيسلا، سبيس إكس

الولايات المتحدة

المركز الرابع: بيل غيتس

129.1 مليار دولار

المصدر: مايكروسوفت

الولايات المتحدة

المركز الخامس: مارك زوكربيرج

126.2 مليار دولار

المصدر: فيسبوك

الولايات المتحدة

المركز السادس: لاري اليسون

112.8 مليار دولار

المصدر: البرمجيات

الولايات المتحدة

المركز السابع: لاري بايج

109.3 مليار دولار

المصدر: غوغل الولايات

المتحدة الأمريكية

المركز الثامن: سيرجي برين

105.9 مليار دولار

المصدر: غوغل

الولايات المتحدة الأمريكية

المركز التاسع: وارن بافيت

101.8 مليار دولار

المصدر: بيركشير هاثاواي

المركز العاشر: فرانسواز بيتينكورت مايرز

87.1 مليار دولار

المصدر: لوريال فرنسا