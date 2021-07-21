أمريكا تعرب عن قلقها تجاه «تيجراي» وتوجه رسالة جديدة حول السد الإثيوبي

ذكر بيان للسفارة الأمريكية في الكونغو الديمقراطية، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تحدث هاتفيًا مع الرئيس فيليكس تشيسكيدي والذي يشغل حاليا كذلك رئاسة الاتحاد الأفريقي، وشدد «بلينكين» على قلق الولايات المتحدة البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في منطقة تيجراي في إثيوبيا.

أهمية دور الاتحاد الأفريقي في أزمة السد

كما أكد وزير الخارجية الأمريكي أهمية دور الاتحاد الأفريقي في الحد من الصراع والتوسط في أزمة السد الإثيوبي الكبير، وأعرب الزعيمان عن التزامهما بالعمل معًا حتى تتمكن جمهورية الكونغو الديمقراطية من تسخير إمكاناتها الهائلة نحو الاستمرار في مسار إيجابي بأزمة السد.

«بلينكن» ورئيس الكونغو الديمقراطية يناقشان العلاقات الثنائية

من جهة أخرى، ناقش «بلينكن» ورئيس الكونغو الديمقراطية العلاقات المتميزة بين الولايات المتحدة وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وتعهدا بمواصلة العمل معا لدفع الشراكة المتميزة بين الولايات المتحدة وجمهورية الكونغو الديمقراطية من أجل السلام والازدهار.

وأعرب «بلينكين» عن دعمه لأجندة الرئيس تشيسكيدي الإصلاحية لمعالجة الفساد، وتعزيز المؤسسات الديمقراطية، وتعزيز السلام واحترام حقوق الإنسان، ووضع حد للإفلات من العقاب، وتحسين الصحة العامة.

كما أثنى «بلينكين» على قيادة الرئيس تشيسكيدي لقيادته للاتحاد الأفريقي، وناقشا الاثنان إمكانية جعل حماية البيئة ومكافحة أزمة المناخ أولوية خلال فترة رئاسة جمهورية الكونغو الديمقراطية.