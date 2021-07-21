حبس 23 تاجر مخدرات بعد ضبهم في حملة أمنية بطوخ

أمرت نيابة مركز طوخ بإشراف المستشار علي حسن المحامي العام لنيابات شمال بنها، بحبس 34 تاجرا من تجار المخدرات والسلاح، بعد ضبطهم خلال حلمة امنية شنتها مديرية أمن القليوبية.

كانت مديرية أمن القليوبية، شنت حملة أمنية نفذها رجال مباحث مركز شرطة طوخ على البؤر الإجرامية لضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة دون ترخيص وجرى ضبط 3 عاطلين بحوزتهم 3 أسلحة نارية وكمية من الذخيرة دون ترخيص وضبط 8 أشخاص بحوزتهم أسلحة بيضاء عبارة عن سنج ومطاوي وآلات حادة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 23 تاجر مخدرات لـ9 منهم معلومات جنائية وبحوزتهم كميات مختلفة من المواد المخدرة وضبط عاطلين هاربين من حكم بالمراقبة وآخرين مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا، وتمكنت الحملة من تنفيذ 7168 حكمًا قضائيًا متنوعًا وتولت النيابة التحقيق.

في وقت سابق تمكنت حملة تموينية شنتها مباحث ومديرية التموين في القليوبية من ضبط ثلاجتين دون ترخيص لحفظ السلع الغذائية عثر بداخلها على 10 أطنان لحوم وكبدة بها تغير في الخواص ويشتبه في عدم صلاحيتها وتم تحرير محضرا بالواقعة.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من مباحث التموين يفيد بقيام حملة تموينية أسفرت عن ضبط ثلاجة لحفظ السلع الغذائية دون ترخيص عثر بداخلها على 7.75 طن لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرا على الصحة العامة قبل طرحها للبيع بالأسواق وثلاجة أخرى بدون ترخيص بها 2.65 طن لحوم و23.400 قطعة مصنعات لحوم «برجر» غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس

كما تمكنت الحملة من ضبط مالك مخبز بلدى لاستيلائه على 133.404ألف جنيه من أموال الدعم بدون وجه حق من خلال التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة صرف الخبز وإثبات عمليات صرف خبز وهمية يومياً دون إنتاجه فعليًا والتصرف في كميات الدقيق البلدى المدعم وبيعها بالسوق السوداء.