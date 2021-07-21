«الداخلية» تمنح نزلاء السجون زيارتين استثنائيتين بمناسبة عيد الأضحى

قررت السجون منح جميع النزلاء زيارتين استثنائيتين، بداية من اليوم، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ويستكمل منحهما بعد انتهاء الاجازة الرسمية لعيد الأضحى المبارك وحتى يوم الأحد الموافق 8 أغسطس المقبل، على ألا تحتسب ضمن الزيارات المقررة للنزلاء، وذلك مع تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية المتبعة بكافة قطاعات الوزارة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كانت وزارة الداخلية أفرجت عن 2075 من نزلاء السجون، تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 298 لسنة 2021، بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، والذكرى الـ69 لثورة 23 يوليو.

وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج، وانتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن 2075 نزيلاً.

ويأتي ذلك استمراراً لتطبيق وزارة الداخلية لأطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين جرى تأهيلهم للانخراط في المجتمع، وكذا نهج الوزارة بالتوسع في إجراءات الإفراج عن النزلاء.