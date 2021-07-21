«الصحة العالمية» تحذر من سلالة جديدة لكورونا: ستنقل الوباء للعالم كله

حذر تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، من احتمال ظهور سلالة جديدة من الفيروس التاجي المستجد، أكثر خطورة من سلالة دلتا، ستنتشر في العالم كله حال ظهورها، وفق ما نقل موقع قناة «روسيا اليوم».

وأشار جيبريسوس، في كلمة ألقاها في الدورة 138 للجنة الأولمبية الدولية، إلى أنَّ ظهور سلالة جديدة، يمكن أن يؤدي إلى انتشار العدوى في جميع أنحاء العالم.

وأدرجت 4 سلالات في قائمة السلالات المثيرة للقلق وهي: «ألفا» البريطانية، و«بيتا» الجنوب إفريقية، و«جاما» البرازيلية، و«دلتا» الهندية. والأخيرة وفقًا لتقديرات الخبراء تنتشر بسرعة كبيرة مقارنة بانتشار سلالة ووهان الصينية، مشيرة إلى أنَّ تحوّر الفيروس مستمر، وقد ظهرت سلالة «دلتا بلس» مؤخرًا.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية: «مع زيادة انتشار الفيروس التاجي المستجد، ستظهر متغيرات جديدة، يحتمل أن تكون أكثر خطورة من متغير دلتا، المسبب لأضرار جمّة. وكلما ازدادت الخيارات، سيظهر بينها خيار يمكنه تجاوز اللقاحات، ليعيدنا إلى نقطة البداية».

وتابع: «هناك أزمة غير مسبوقة، بحاجة إلى اتخاذ إجراءات غير مسبوقة»، كما أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية في كلمته، أن الهدف الرئيسي للمنظمة هو مكافحة كوفيد-19، بتطعيم 70% من سكان كل دولة من دول العالم بحلول سبتمبر عام 2022، مضيفًا أنَّع يمكن السيطرة على الجائحة بتوفير 11 مليار جرعة من الأدوية الوقائية.

يُذكر أنَّ لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، سبق أن أعلنت عن خطر ظهور سلالات جديدة من الفيروس التاجي المستجد، تكون أكثر خطورة من المنتشرة حاليًا.