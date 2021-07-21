جامعة أسيوط: قافلة مجانية لعلاج أطفال ليبيا من «الشفة الأرنبية»

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، في بيان صحفي، اليوم، عن انطلاق أعمال قافلة طبية جديدة لمؤسسة عملية «الابتسامة - مصر»، بمركزها الطبي بمستشفى الأطفال الجامعي والمقرر لها يوم السبت االمقبل 24 يوليو 2021 وتمتد حتى 29 من نفس الشهر، مشيدا بدور المؤسسة الطبي والإنساني المتميز على مستوى محافظات الجمهورية وعدد من الدول العربية والإفريقية المحيطة، وهو ما كان دافعا لتوفير مقر مخصص لنشاط الجمعية الطبي بمستشفى الأطفال الجامعي لتعزيز نطاق الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة لأطفال محافظات الوجه القبلي.

وأوضح الدكتور محمد الشاذلى رئيس قسم جراحة التجميل بكلية الطب بجامعة أسيوط والمدير الإقليمي لمؤسسة عملية الابتسامة العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تلك القافلة الطبية المجانية تستهدف لأول مرة علاج الأطفال المصابين بعيوب خلقية بالشفاه الأرنبية وشق سقف الحلق بمستشفى أسيوط الجامعى من دولة ليبيا الشقيقة وذلك إيمانا منا بدور مصرنا الحبيبة الرائد في إطار الدعم والتضامن مع الدول الصديقة والشقيقة والمساهمة لتخفيف العبء عن الشعب الليبي في أوقات المحن والأزمات.

وأوضح أن أعمال القافلة سوف تجرى عن طريق فريق طبى دولي متكامل من متطوعي مؤسسة عملية الابتسامة الدولية من مختلف دول العالم كالولايات المتحدة الأمريكية، وإيطاليا، والسويد، وكندا وبمشاركة القريق الطبي المصري من متطوعى مؤسسة عملية الابتسامة- مصر وأيضا أطباء متدربين من ليبيا والتي تشمل أطباء جراحات التجميل والتخدير والأطفال والأسنان والتخاطب والتمريض وغيرها من التخصصات المعاونة مثل الإحصاء الطبي والتصوير التوثيق والعلاج النفسي لإجراء عمليات جراحية مجانية لألطفال الذين يعانون من الشفة المشقوقة وشق سقف الحلق كعيب خلقي.

وأضاف الدكتور محمد الشاذلي أن القافلة تأتى فى إطار تعاون المؤسسة الممتد مع جامعة أسيوط ومن خلال اتفاقية التعاون المشترك مع المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة وذلك تحت إشراف الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية ، ومديرها التنفيذى الدكتور إيهاب فوزى وبالتنسيق مع الدكتور عماد الدالى مدير مستشفى الأطفال الجامعى، والدكتورة غادة محمد سيد مديرة المستشفى الجامعى بأسيوط الجديدة.

وأضاف أنه من المقرر استقبال الحالات وذويهم بمطار الإسكندرية الدولي يوم السبت القادم ونقلهم الى محافظة أسيوط وبعد ذلك خلال اليوم الثانى يتم فحص الحالات القادمة من ليبيا تمهيداً للتدخل الجراحي على أن يتم تخصيص اليومين الثالث والرابع لإجراء الجراحات المقررة كما سيكون فندق جامعة أسيوط هو مكان إقامة الفريق الطبي الدولي والمصري.