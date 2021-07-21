استطلاع: المصريون رقم 10 على مستوى العالم في الرغبة بتلقي لقاح كورونا

رصد استطلاع رأي أجرته مؤسسة «جالوب» العالمية، على عينات من مبحوثين في 116 دولة حول العالم، وجود رغبة لدى أغلبية المصريين لأخذ لقاحات فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19».

وحسب استطلاع «جالوب»؛ فإن 83% من المواطنين المصريين على استعداد تام للحصول على لقاحات كورونا، في حين أن أعلى نسبة لمن يرغبون في تلقي اللقاحات كانت في دولة ميانمار بـ96% من مبحوثيها، وأقل دولة بها مواطنين يرغبون في لقاحات كورونا هي «كازاخستان» بنسبة 25% فقط من سكانها.

وأصدرت «جالوب» نتائج استطلاع الرأي، الذي أجرته عبر الهواتف المحمولة والأرضية وبعض المقابلات الشخصية لمواطني 116 دولة قبل أيام، والذي رصده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري في تقرير حديث صادر عنه؛ حيث عددت «جالوب» خلال الاستطلاع، عدد الدول التي يرغب مواطنيها في أخذ اللقاحات كالآتي:

ترتيب الدول من حيث الرغبة في أخذ لقاح كورونا بحسب «جالوب»

1- ميانمار بـ 96%.

2- نيبال بـ 87%.

3- تايلاند بـ 85%.

4- أيسلندا بـ 85%.

5- الدنماراك بـ 85%.

6- لاوس بـ 84%.

7- إثيوبيا بـ 84%.

8- كمبوديا بـ 84%.

9- بنجلاديش بـ 83%.

10- مصر بـ 83%.

11- الهند بـ 82%.

12- فيتنام بـ81%.

13- موريشيوس بـ 81%.

14- المملكة العربية السعودية بـ 80%.

15- سيريلانكا بـ 80%.

16- تنزانيا بـ 79%.

17- استراليا بـ 76%.

18- إيران بـ 67%.

19- المكسيك بـ 75%.

20- السلفادور بـ 75%.

21- إنجلترا بـ 75%.

22- كوستاريكا بـ 74%.

23- النرويج بـ 74%.

24- كينيا بـ 73%.

25- بيرو بـ73%.

26- زيمبابوي بـ 73%.

27- ألمانيا بـ 73%.

28- الإكوادور بـ 72%.

29- ماليزيا بـ 72%.

30- جواتيمالا بـ 71%.

31- أيرلاندا بـ 71%.

32- أوزباكستان بـ 70%.

33- هندوراس بـ 70%.

34- إندونيسيا بـ 70%.

35- اليابان بـ 70%.

36- كولومبيا بـ 70%.

37- البرازيل بـ 70%.