إجراءات وشروط الحصول على قرار هدم منشآت آيلة للسقوط في 30 يوما

كشفت وزارة التنمية المحلية عن الإجراءات التي يجب أن يتبعها مالك العقار وصاحب المنشأة للحصول على قرار هدم لمنشآت آيلة للسقوط بالأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بالمحافظات.

إجراءات واجبة للحصول على قرار هدم منشآت آيلة للسقوط

- ملء النموذج الخاص بالخدمة.

- تقديم المستندات المطلوبة واعتماد كافة المستندات بختم المهندس واستلام إيصال بها.

- سداد رسم الفحص.

- بعد فحص الإدارة المختصة يتم استكمال الأوراق المطلوبة من الإدارة الهندسية وتسليمها.

- اعتماد الرخصة موضوع الخدمة.

- تسديد الرسوم بالخزينة المختصة.

- استلام الرخصة لبدء العمل بها

شروط الحصول على قرار هدم لمنشآت آيلة للسقوط

- حضور مالك الأرض أو وكيل عمل عنه.

- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

- أن يكون العقار غير مدرج في كشوف حصر المباني المحظور هدمها.

المستندات المطلوبة للحصول على قرار هدم منشآت آيلة للسقوط

- صورة بطاقة الرقم القومي للمالك مقدم طلب الترخيص.

- قرار نهائي بالهدم صادر من الجهة الإدارية طبقا للمادتين 90،92 من القانون.

- تقرير من مهندس إنشائي خبرته لا تقل عن سبع سنوات موضح به الطريقة المستخدمة لتنفيذ عملية الهدم، والاحتياطات اللازمة لتأمين الشاغلين والمارة والمنشآت المجاورة.

الرسوم المطلوبة للحصول على قرار هدم لمنشآت آيلة للسقوط

رسم فحص 20 جنيها + رسم إصدار 200 جنيه لكل دور بحد أقصى 1000 جنيه (وزاد هذا الرسم 3% سنويا اعتبارا من فبراير 2009) + تامين 0.2% من قيمة الاعمال المطلوب ترخيصها + دمغات هندسية 1.5 في الألف من قيمة الأعمال المقدمة بواقع 4.5 في الألف عن الثلاث نسخ من الرسومات الهندسية + رسم موارد 10 قروش + ضريبة نوعية 60 جنيها.

المدة الزمنية للحصول على قرار هدم لمنشآت آيلة للسقوط

30 يوما منذ تقديم الطلب للحصول على الخدمة.