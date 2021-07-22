سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 22-7-2021 في مصر

يهتم المواطنون بمتابعة سعر الدينار الكويتي في عدد من البنوك المختلفة، وفي هذا الإطار تقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة والمستمرة التي تقدمها لقرائها سعر الدينار الكويتي في مصر وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الخميس الموافق 22 يوليو في البنوك المصرية، وذلك على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي اليوم

سجّل الدينار الكويتي وفق آخر تعاملات قبل اليوم، في البنك الأهلي المصري، نحو 49.31 جنيه للشراء، 52.29 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل نحو 47.32 جنيه للشراء، 52.27 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، 48.43 جنيه للشراء، 52.32 جنيه للبيع، ، وفي المصرف المتحد سجل نحو 47.33 جنيه للشراء، 52.29 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي وفق آخر تعاملات قبل اليوم في بنك الإسكندرية 48.43 جنيه للشراء، و52.32 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

كما سجل سعر الدينار الكويتي وفق آخر تعاملات قبل اليوم في بنك مصر 49.32 جنيه للشراء، و52.27 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي وفق آخر تعاملات قبل اليوم، في البنك التجاري الدولي 49.26 جنيه للشراء، و52.39 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 48.54 جنيه للشراء، و52.24 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

سجل سعر الدينار الكويتي وفق آخر تعاملات قبل اليوم في البنك الأهلي نحو 49.31 جنيه للشراء، و52.29 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدينار الكويتي وفق آخر تعاملات قبل اليوم، في مصرف أبوظبي الإسلامي 48.48 جنيه للشراء، و52.35 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد

سجل سعر الدينار الكويتي وفق آخر تعاملات قبل اليوم في المصرف المتحد نحو 47.33 جنيه للشراء، 52.29 جنيه.