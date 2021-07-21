«الأعلى للإعلام» يهنئ الإعلاميين بعيد التليفزيون المصري الـ61

هنأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الإعلاميين، بمناسبة عيد التلفزيون المصري الـ61، في ذكرى انطلاق البث الأول للإرسال التليفزيوني في مصر، في 21 يوليو عام 1960.

وقال المجلس في تهنئته التي نشرها عبر منصاته في صفحاته الرسمية الثلاث بمواقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك وتويتر وإنستجرام»: «إن التليفزيون المصري منذ نشأته لعب دوراً كبيراً في المحيط العربي، وكان مواكبًا لجميع الأحداث التي شهدتها المنطقة».

وأضاف: «كما لعب التليفزيون المصري دوراً وطنياً في تشكيل الوعي لدى أبناء الشعب المصري وقاد أبناؤه حركة التنوير والفكر مشكلًا وجدان الشعب المصري».

وأكد المجلس أن الإعلام المصري «كان ولا يزال يلعب دوراً توعوياً كبيراً في مواجهة الشائعات والأكاذيب التي تستهدف الدولة المصرية وكان دائماً سنداً وظهيراً للدولة في أشد التحديات ودافع عنها واستطاع أن يواجه الجماعات الإرهابية بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة».