محمد شبانة يرثي والده: الله يرحمك ويغفر لك ويجعلك من أهل الجنة

رثى النائب محمد شبانة، عضو مجلس الشيوخ وسكرتير عام نقابة الصحفيين، والده شبانة عبدالعزيز بدوي، الذي وافته المنية اليوم الأربعاء، بعد صراع مع المرض، داعيا الله أن يسكنه فسيح جناته.

وفاة والد محمد شبانة

وكتب «شبانة» في تدوينة له عبر صفحته على «فيس بوك» منذ قليل: «بسم الله الرحمن الرحيم وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (155) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (156) أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ (157) سورة البقرة.. صدق الله العظيم».

وواصل «شبانة»: «إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا والدي الحبيب الغالي لمحزونون، توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الحبيب والغالي شبانة عبدالعزيز بدوي. ولا نقول إلا ما يُرضي الله».

وتوجه محمد شبانة، بالدعاء لوالده قائلا: «اللهم اجعله من الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها، اللهم شفِع فيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، واسقه من يديه الشريفة شربة لا يظمأ بعدها أبداً، اللهم ارحم روحاً صعدت إليك ولم يعد بيننا وبينها إلا الدعاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أسألكم الدعاء لوالدي بالرحمة والمغفرة، ربنا يرحمك يا أبويا.. ويغفر لك.. ويتوب عليك.. ويسكنك فسيح جناته.. ويجعلك من أهل الجنة.. اللهم آمين».

وتقدم عدد من زملاء الكاتب الصحفي محمد شبانة، بالعزاء، ومنهم خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين، قائلا: «خالص العزاء للصديق العزيز محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين وعضو مجلس الشيوخ، لوفاة المغفور له بإذن الله والده، تغمد الله الفقيد برحمته وألهم الأسرة الصبر والسلوان».