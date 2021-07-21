«عايشين ومش عايشين» هدية فضل شاكر لجمهوره في عيد الأضحى

طرح المطرب اللبناني فضل شاكر، عبر قناته على يوتيوب، أحدث أغانيه «عايشين ومش عايشين»، هدية لجمهوره في عيد الأضحى المبارك. وهي من كلمات الشاعر رؤوف رأفت، ومن ألحان أحمد العمر ومحمد الأيوبي، وتوزيع موسيقي ومكس ماستر عمرو الخضري، ‎وإشراف عام إياد النقيب.

وتقول كلمات الأغنية: «عايشين ومش عايشين العشق نظرة عين.. دابت عيون فيها.. والروح بتعشق روح.. ولا حد ماليها.. عايشين ومش عايشين أيام نقضيها.. خايفين ومش شايفين.. نهايتنا إيه بيها.. تشفي السنين كداب.. طبع الحنين غلاب.. 100 ذكرى عند الباب.. وحاجات مابنقولش.. وأعيش في عمري غريب.. وضعفي هو العيب.. تعبت من الترتيب.. وقصص ما تكملشي.. عايشين ومش عايشين».

وجرى طرح الأغنية على القناة الرسمية للفنان فضل شاكر، على «يوتيوب»، وكل الإذاعات والمنصات الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، والمتاجر الإلكترونية.

جدير بالذكر أن أغنية «لسه الحالة ماتسُرش»، التي طرحها فضل شاكر، مطلع مارس الماضي، تخطت حاجز الـ3 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب، وهي من كلمات حسام سعيد إسماعيل، ومن ألحان محمود أنور، توزيع موسيقي صالح موسى، ومكس وماستر محمد المقهور، وإشراف عام إياد النقيب.