القصة الكاملة للمذيعة المتهمة بقتل زوج أختها: «بلغت ليه عن جوزي»

في 13 أبريل الماضي نفذت مذيعة الراديو رانيا صفوت جريمة قتل زوج شقيقتها بـ3 طعنات في صدره، فأودت بحياته في الحال خلال جلسة عتاب جمعتهما داخل منزل والدة المتهمة في السيدة زينب، وبحسب تحريات المباحث فالمتهمة عاتبت زوج شقيقتها على إبلاغ الشرطة عن مكان زوجها الهارب من ملاحقات أمنية لصدور أحكام قضائية ضده في قضايا شيكات، لكن العتاب تطوّر بينهما إلى التشابك بالأيدي انتهت بجريمة قتل مروعة نفذتها المذيعة الشابة بحق زوج شقيقها بعدما أبلغ الشرطة عن مكان هروب زوجها.

إحالة المتهمة إلى الجنايات

تلك الجريمة المروعة التي نفذتها مذيعة راديو السكة رانيا صفوت، قبل 4 أشهر انتهت إلى إحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد، بعد أن قررت محكمة جنايات القاهرة، قبول استئناف النيابة العامة، على قرار إخلاء سبيل المذيعة رانيا صفوت، بكفالة قدرها 20 ألف جنيه و5 آلاف جنيه لباقي المتهمين؛ لاتهامهم بخطف وقتل زوج شقيقتها بالسيدة زينب.

وبينت التحقيقات أنَّ المتهمة كانت في زيارة لوالدتها بمنزلها في السيدة زينب وخلال جلوسها حضر زوج شقيقتها وعندما شاهدته دخلت معه في وصة عتاب شديدة زعمت خلالها أنَّه وراء تسليم زوجها للشرطة عن طريق الإرشاد عن مكان هروبه بسبب وجود أحكام قضائية ضده في قضايا تعاملات تجارية وأنه كان يختبئ لحين الوصول لحلول مع خصومه.

تفاصيل جلسة العتاب

أفادت التحقيقات بأنَّ جلسة العتاب بين المذيعة المتهمة بقتل زوج شقيقتها والأخير لم تزد على 10 دقائق في حضور والدتها وشقيقتها وانتهت بمقتل زوج شقيقتها بعدة طعنات نافذة سددتها في صدره بالسكين، وطعنت به زوج شقيقتها عدة طعنات في الصدر، فسقط على الأرض غارقًا في دمائه ومات في الحال، في وجود شقيقتها التي لم تستطع منعها من جريمتها، وشرحت المتهمة أمام المباحث تفاصيل جريمتها بأنها حصلت على أدلة توضح أنَّ زوج شقيقتها كان سببًا في القبض على زوجها الهارب من أحكام قضائية في قضايا شيكات دون رصيد، وعندما وقف المجني عليه يبرر لها موقفه وأنَّه يرفض تلك الاتهامات منها احتدت عليه وطعنته عدة طعنات حتى لفظ أنفاسه الأخيرة في الحال ومات.