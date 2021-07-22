وزير القوى العاملة يتابع صرف معاش ورثة مصري توفي في إيطاليا

أصدَر محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو ببحث طلب أسرة المواطن «و.م.ح» من المقيمين بمحافظة أسيوط، لمساعدته في الحصول على معاش والده الذي كان يعمل بإيطاليا وتوفي 14 ديسمبر 2019، وذلك لدى هيئة التأمينات والمعاشات الإيطالية.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، إنَّ وزير القوى العاملة تلقى تقريرًا من الملحق العمالي بميلانو الدكتور محمود حمزاوي رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو، أشار فيه إلى أنه بالتواصل مع هيئة التأمينات والضمان الاجتماعي «الأنبس»، أفادت بأنَّ العامل المتوفى المتوفي كان منتظم في سداد الأقساط التأمينية، وبالتالي تستحق ورثته المعاش.

وتواصل المكتب بتوجيهات من السفير إيهاب أبو سريع قنصل عام مصر بميلانو إيطاليا بالتواصل مع ورثة المتوفي وتمّ إرشادهم إلى الأوراق المطلوبة لمساعدتهم في صرف المعاش المقرر قانونا.