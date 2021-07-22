صرف 1.6 مليون للعمالة غير المنتظمة وتعيين 705 شباب بأسيوط

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة أسيوط 705 شباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ودون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 7 من ذوي القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة -كعب العمل- المسجلين بمكاتب التشغيل، وبلغوا 2720 شاباً، فضلا عن إصدار 488 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة.

وأوضح حازم علي حسن مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط، في تقريره للوزير عن ما تمّ إنجازه خلال شهر يونيو الماضي، عن صرف المديرية منحاً للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعياً وصحياً، بواقع مبلغ 44 ألفاً و628 جنيهاً، لـ 23 عاملا من المسجلين بالوحدة، فضلاً عن تسجيل 23 عاملا جديدا وإصدار كارنيهات لهم، فضلاً عن صرف منحة عيد العمال لـ3307 عاملاً بإجمالي مليون و653 ألفاً و500 جنيه.

كما فتشت المديرية في مجال السلامة والصحة المهنية على 158 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير 105 محاضر للسلامة والصحة المهنية، وفي مجال التفتيش العمالي تمّ التفتيش على 1449 منشأة، وأسفر عن تحرير 84 محضراً للمنشآت المخالفة، وبحث 9 شكاوى، وعقد 4 ندوات توعية في مجال المفاوضة الجماعية، وندوة في مجال عمل الطفل.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 158 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.