يوسف القعيد: لم نشهد منع أي عمل أدبي أو فني في عهد السيسي

قال الكاتب يوسف القعيد، إن الثقافة في عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشهد حراكا ملحوظا على مدار السبع أعوام الماضية، وذلك في المجالات المختلفة، سواء فيما يخص المنتج الثقافي والفني المكتوب والمقدم للسينما والمسرح، أو فيما يخص تسويق المنتج الثقافي والفكري، مضيفا أنه يمكننا تلخيص الوضع الثقافي على مدار السنوات السبع الماضية في كلمة واحدة هي «الحرية».

القعيد: درجة عالية من الحرية يعيشها المبدعون في عصر السيسي

وأضاف يوسف القعيد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «لدينا درجة عالية من الحرية الممنوحة للمبدعين في مختلف المجالات، أيا كان الشكل الذي يبدعون فيه، كتابة وشعرا وقصة وأعمالا فنية وفنا تشكيليا وخلافه»، موضحا: «وهي درجة عالية من الحرية، إذ يُترك المبدع لكي يبدع معتمدا على ضميره الشخصي ورؤيته للبلاد وما يتم فيها بعيدا عن أي تدخل من أي سلطة على الإطلاق، وعلى مدار السنوات السابقة لم يتم مصادرة عمل أدبي أو منع عمل فني على الإطلاق، هو إنجاز ضخم وعملاق ومهم».

وأشار «القعيد»: «كما أن وزارة الثقافة لا تمارس دور السلطة التي تحكم المثقفين أو توجههم لما يفعلون، لكنها كانت في خدمتهم لتوصيل إنتاجهم الأدبي لأكبر عدد من أفراد الجمهور».

القعيد: مصر في طريقها لاستعادة الريادة الثقافية

وتابع: «مصر في طريقها لاستعادة الريادة الثقافية التي تميزها تميزا غير عاديا، في العالم العربي والأمة الإسلامية والعالم الثالث، ونحن على مشارف الاحتفال بعودتها، لأنا كنا رواد حقيقين في المجال الثقافي».

وأوضح: «رغم تراجع صناعة السينما ورغم أن الإنتاج السينمائي متراجع بعض الشىء، إلا أن مصر نظمت عددا كبيرا من دورات المهرجانات السينمائية المتنوعة خلال الفترة الماضية، وهذا يعني أننا على طريق استعادة الدور، وأتمنى أن تأخذ الدولة بزمام المبادرة وتعود للإنتاج السينمائي، وحتى مرحلة الستينيات التي نحاول أن نسير على نهجها لم يكن بها كل هذا النشاط».