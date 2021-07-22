راندا البحيري توجه رسالة لوالد حلا شيحة: أنا أم وحاسة بيك جدا

حرصت الفنانة راندا البحيري على توجيه رسالة خاصة لدكتور أحمد شيحة، والد الفنانة حلا شيحة، عبر حسابها الخاص على «إنستجرام»، حيث قالت في منشور لها «بعد كل اللي حصل واللي اتقال والتضامن من قلبنا مع نقيب الفنانين الدكتور أشرف ذكي، وجب عليّ تقدير وشكر هذا الرجل العظيم الفنان أحمد شيحة، وعايزة أقوله حضرتك على راسي وأنا بحترمك جدا جدا جدا وبحبك بجد».

راندا البحيري توجه رسالة لوالد حلا شيحة

وتابعت راندا، «وشكر لوقوف حضرتك مع الفن والفنانين ومقدرة جدا موقف سعادتك ودموعك الغالية وجعتلي قلبي أنا أم وعارفة وحاسة بيك جدا وربنا يطمنك عليها وعلى عيلتك كلها وأتمنى ليكم يارب كل حاجة حلوة كلكم أنت وعائلتك المصونة».

وأضافت، «وأسفة لو كنت حادة في ردي على بوست ابنتك الفنانة والتي طالما أحببتها من صغري وكنت طول عمري بحب رقتها وشكلها الجميل ونقائها ولازلت أتمنى لها كل خير يارب ربنا يسعدها ويهديها للأصلح لها ولأولادها اللهم أمين».

هجوم راندا البحيري على حلا شيحة

يذكر أن هذا المنشور لـ راندا البحيري جاء بعد الهجوم الذي شنته على الفنانة حلا شيحة مؤخرا، حيث كتبت: «هو برضه اللي مضطرب؟؟؟؟ لالالا والله كانت صعبانة علي في الأول، بس كده صعب أوي حد ياخد بقي منها الموبايل بسرعة».

حلا شيحة تتبرأ من فيلم مش أنا

وجاء هجوم راندا البحيري على حلا شيحة، بسبب نشر الأخيرة لـ«بوست» تهاجم فيه الفنان تامر حسني، وتتبرأ من مشاهدها في فيلم «مش أنا»، وتكشف عن أنها طلبت منه بالفعل حذف هذه المشاهد، وقد وعدها بهذا الأمر، ولكن لم ينفذ طلبها، بحسب ما ذكرته، كما هاجمت الفن والفنانين.