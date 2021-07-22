«الصحة السعودية» تعلن نجاح موسم الحج: لم نسجل أي إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، نجاح موسم الحج صحيًا وعدم تسجيل أي إصابة بكورونا، وفقًا لما ذكرته قناة «العربية».

ويتأهب مشعر مِنى قبل مغيب شمس الخميس، الموافق ثاني أيام التشريق لوداع الحجاج المتعجلين، حيث من المنتظر أن يغادروا المشعر في اتجاه الحرم المكي لأداء طواف الوداع، وذلك بعدما توجّهت جموع حجاج بيت الله الحرام في ثاني أيام عيد الأضحى، وأول أيام التشريق إلى منشأة الجمرات بمشعر منى لرمي الجمرات الثلاث.

وتمّ نقل الحجاج، إلى جسر الجمرات وفق خطة تفصيلية إجرائياً ووقائياً، لإنهاء جميع مراحل رمي الجمار بشكل آمن صحياً، بوضع مسارات ملونة محددة تُحدد حركتهم، إضافة إلى الملصقات الأرضية الإرشادية لترتيب توافدهم، بمتابعة ميدانية مباشرة وتنسيق كامل مع القطاعات الأمنية والمدنية ذات العلاقة المشاركة في موسم الحج.

فيما أهديت أكياس الجمرات للحجاج بأغلفة خاصة لكل حاج بعد تعقيمها مسبقاً وفقاً للبروتوكولات الصحية، مبتدئين بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة.

و شهدت منشأة الجمرات انسيابية في تفويج الحجاج عبر الحافلات من مخيماتهم إلى ومن الجسر مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المكثفة لضمان أداء الحجاج رمي الجمرات الثلاث بيسر وسهولة.

فيما تعد منشأة الجمرات من أبرز المشروعات في مشعر منى، ويتكون من 5 طوابق تتوفر بها جميع الخدمات المساندة لراحة ضيوف الرحمن، ويبلغ ارتفاع الدور الواحد 12 متراً.

وبعد رمي الجمرات في آخر أيام الحج يتوجه الحاج صوب المسجد الحرام في مكة المكرمة للطواف، بعد أن أكملت قوافل الحجاج أداء مناسكها بأركانها وواجباتها وفرائضها، وطواف الوداع هو آخر واجبات الحج التي ينبغي على الحاج أن يؤديها قبيل مغادرته.

وانتشرت طواقم من الشرطة والدفاع المدني والإسعاف داخل منشأة الجمرات أثناء تأدية الحجاج للمنسك استعدادا لمواجهة أي طارئ.