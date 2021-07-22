نواب يهنئون الرئيس عبد الفتاح السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو

تقدم عدد من اعضاء مجلس النواب بتهنئه الرئيس عبد الفتاح السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو وكان منهم النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب التهنئة إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والفريق أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وشعب مصر العظيم بمناسبة حلول الذكرى التاسعة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة.

وقالت النائبة نورا على أن ثورة 23 يوليو، علامة فارقة وصفحة مشرقة في تاريخ مصر الحديث ونقطة تحول أساسية في مساره الوطني، بما قدمته من إنجازات مهمة وما أجرته من تحولات جذرية في جميع جوانب الحياة، مضيفة أنها ستظل هذه الذكرى حية في وجدان كل الأجيال، والتي تجلت فيها تضحيات أبناء الوطن شعباً وجيشاً من أجل الدفاع عن حريته واستقلاله، وحمل لواءها القوات المسلحة لتعيد لمصر عزتها وكرامتها .

وأضافت رئيس لجنة السياحة بالنواب أن ثورة 23 يوليو إنحازت لقضايا الأمة العربية والمواطن العربي وغيرت أوضاع مصر السياسية والاقتصادية والاجتماعية تغييرا جذريا، وقضت على الإقطاع، وعلى الاستعمار، وعلى سيطرة رأس المال، وجاءت ثورة 30 يونيو 2013 العظيمة امتداداً لأهدافها النبيلة ومسيرتها الوطنية المشرقة لتشهد مصر بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى نهضة تنموية غير مسبوقة وإنجازات ومشروعات قومية عملاقة في مختلف المجالات لتوفير الحياة الكريمة للمواطن المصرى في المدن والقرى والريف، وتحيا جمهورية مصر الجديدة عزيزة مرفوعة الرأس والهامة فى ظل القيادة الوطنية للرئيس عبد الفتاح السيسى قائد مسيرة التنمية والبناء والإنجازات.

كما قال النائب عبد الله أحمد عبد الله، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن الذكرى 69 لثورة 23 يوليو 1952 تمثل بداية عهد جديد للجمهورية الجديدة، حيث تشهد الدولة نهضة حقيقة في مختلف القطاعات ومشروعات البنية التحتية والخدمات وكافة الملفات والقطاعات بما ينعكس على المواطن بصورة مباشرة في تحسين مستوى الخدمة والاهتمام بالقرى والريف بعد التهميش والإهمال لسنوات طويلة.

وأوضح عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن ثورة 23 يوليو العظيمة تلك الثورة التي أكدت أن الجيش المصرى أنقذ البلاد من الهاوية، وها هو اليوم ينقذها أيضا بل وينقذ المنطقة بالكامل من السقوط في مستنقع الدمار والخراب، الذي تعرضت له بعض الدول وما زالت تعاني من الأزمات الاقتصادية وتمزق وتشتت شعوبها، وتدخل دول ومنظمات إرهابية في شئونها وأصبحت أراضيها مستباحة للإرهابيين والمرتزقة الذين ينفذون أجندات مخابرات دول أجنبية لا تريد الخير لهذه البلاد، ولهذا سيظل الجيش المصرى والقوات المسلحة الباسلة صمام الأمان للمنطقة بالكامل.

وهنأ عضو مجلس النواب، القيادة السياسية والشعب المصري وقيادات القوات المسلحة الباسلة بالذكرى 69 لثورة 23 يوليو المجيدة، قائلا: نشهد اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية بملف الرعاية والحماية الاجتماعية بصورة كبيرة سواء في تحسين مستوى الخدمات أو من خلال منظومة الدعم المباشر المقدم لهم.

وايضا وجه النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب التهنئة، للرئيس عبد الفتاح السيسى، والشعب المصرى، وجميع قيادات الجيش المصرى العظيم، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، قائلا: ثورة يوليو غيرت وجه الحياة فى مصر على نحو جذرى وقدمت لشعبها العديد من الإنجازات الضخمة والجميع يفتخر بها، حيث أرست قواعد العدالة الاجتماعية وأرست مبادئ الديمقراطية الحقيقية".

وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن ثورة يوليو العظيمة أكدت ان الجيش المصرى هو حامى الأمن والأمان للمنطقة، ودرع الوطن وحصنه المنيع، بل المنطقة بالكامل، وتعد هذه الثورة هي الأعظم في تاريخ البشرية وليس في التاريخ المصري فقط، خاصة وأنها أخرجت مصر من حقبة الى حقبة، كما نبهت العالم كله إلى أهمية الاستقلال وإنهاء حقبة الاستعمار والبدء في التنمية الزراعية والصناعية، والتنمية بمفهومها الواسع لخدمة الأوطان.

وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن ثورة يوليو أطلقت مجانية التعليم وفتحت أبواب التصنيع وقامت بإحداث نهضة زراعية كبرى لم تشهدها مصر من قبل، كما قضت على الاقطاع وقضت على الملكية والفساد، وهذه الملفات جميعها تصب في إطار صميم حقوق الإنسان، ولهذا ستظل هي الثورة الأعظم في التاريخ المصرى.