خالد منتصر يحتفي بوضع لافتتي «عاش هنا» على منزل أبو بكر عزت وكوثر هيكل

احتفى الكاتب الدكتور خالد منتصر، بوضع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري لافتتى «عاش هنا» على منزل الفنان الراحل أبو بكر عزت، وزوجته الكاتبة الراحلة كوثر هيكل، ليدخل الزوجان ضمن المشروع القومي، الذي يهدف إلى تخليد الشخصيات المصرية، التي تركت بصمة مؤثرة في تاريخ مصر الحديث، وتحمل اللافتتان عنوان الفنان أبو بكر عزت والكاتبة كوثر هيكل، وهو 4 شارع زمزم بالمهندسين في محافظة الجيزة.

ونشر خالد منتصر صورة لمنزل المبدعين الراحلين، وعلق عليها عبر حسابه الخاص على موقع «فيسبوك»: «عاش هنا أبو بكر عزت وكوثر هيكل، ذكريات بيت كان الدفء والونس والحضن والجمال والطيبة والخير والفن والموهبة، ذكريات زمن لن يعود».

أبو بكر عزت:

وولد الفنان أبو بكر عزت في 8 أغسطس 1933، بحي السيدة زينب في مدينة القاهرة، ودرس بمدرسة الخديوية الثانوية التي تخرج منها الكثير من الفنانين المصريين، والتحق بكلية الآداب بقسم الاجتماع، وأخرج أعمالاً مسرحية وهو طالب بالجامعة، وبعد التخرج عمل في عدة فرق مسرحية، منها فرقة المسرح الحر ومسرح الريحاني ومسرح التلفزيون، وبدأ العمل في السينما منذ أواخر خمسينات القرن الماضي، ورحل في 27 فبراير 2006.

أعماله

ومن أبرز أعماله في السينما «النظارة السوداء»، «الحياة حلوة»، «30 يوم في السجن»، «ميرامار»، «ضد الحكومة»، «الهروب»، «خائفة من شىء»، «دموع صاحبة الجلالة». وفي التليفزيون «زيزينيا»، «التوأم»، «حلم الجنوبي»، «السقوط في بئر سبع»، «أرابيسك»، «الزوجة أول من يعلم»، «وجع البعاد»، «بنت أفندينا»، «رأفت الهجان». وفي المسرح «سنة مع الشغل اللذيذ» و«الدبور» و«المفتش العام» و«البيجاما الحمراء» و«قصرالشوق» و«الدخول بالملابس الرسمية».

كوثر هيكل:

أما الكاتبة كوثر هيكل، فولدت في 5 نوفمبر 1937، وتخرجت في كلية الآداب بقسم الاجتماع، وبدأت مشوارها بالتلفزيون مع بدء إرساله، حيث عملت في مجال إعداد البرامج، وسرعان ما اتجهت إلى الكتابة الدرامية، وبعدما قدمت أول أعمالها من خلال سهرة تليفزيونية بعنوان «لمن نحيا».

وتنوع إنتاجها في المرحلة الأولى من عملها بين الأفلام التسجيلية، والعمل كمساعد مخرج في الدراما ومخرجة برامج، حيث شاركت في إخراج سهرة «رنين» مع المخرج حسين كمال، ورحلت في 22 يناير 2021.

أعمالها

وكتبت الراحلة عددا من الأفلام منها «العاشقان»، «العذراء والشعر الأبيض»، «حبيبي دائما»، «على ورق سلوفان»، «دمي ودموعي وابتسامتي»، «إمبراطورية ميم»، وكتبت للتيفزيون مسلسلات «عصفور في القفص»، «حكاية كل زوج»، «مفترق الطرق»، «لقاء»، «الأب الثاني»، وأخيرا «على نار هادية»، ومن البرامج التي قدمتها في التلفزيون برنامج «مواقف إنسانية».كما عملت في البرامج الثقافية وتولت رئاسة القناة الأولى بالتلفزيون قبل أن تحال للتقاعد.