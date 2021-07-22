إخماد 5 حرائق في ثالث أيام عيد الأضحى بقنا

شهدت محافظة قنا اندلاع 5 حرائق منفصلة في مناطق مختلفة، خلال ثالث أيام عيد الأضحى اليوم الخميس، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من إخمادها، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطاراً من العقيد، هاني الإتربي، يفيد بنشوب 5 حرائق متفرقة في محافظة قنا، من بينها حريق في حوش ملحق بمنزل بناحية «أبو دياب»، غرب منطقة الأزهر، بمركز دشنا، أسفر عن تلفيات في بعض المخلفات الزراعية بالحوش، ولا توجد خسائر بالأرواح، وعلى الفور، انتقلت سيارة إطفاء من نقطة «أبو دياب غرب»، وسيارة أخرى من نقطة «أولاد عمر»، وتمت السيطرة علي الحريق.

كما نشب حريق في مخلفات أعلي سطح منزل بقرية «أبو مناع»، بمركز دشنا، وانتقلت قوات إطفاء «أبو مناع ودشنا»، وتمام السيطرة على الحريق ولا توجد خسائر بالأرواح، فيما نشب حريق في «شونة تبن»، بقرية «الخطارة»، بدائرة مركز نقادة، وتمت السيطرة على الحريق، ولا توجد خسائر بالأرواح.

وفي مركز فقط، نشب حريق في عدد 2 دراجة بخارية بسبب السرعة الزائدة، في قرية «كلاحين فقط»، بجوار محطة وقود، مما أدى إلى انتقال النيران إلى عدد من ماكينات تموين السيارات، وعلى الفور، انتقلت قوات إطفاء قفط والمدينة الصناعية، وتمت السيطرة على الحريق، الذي أسفر عن تلفيات في عدد 3 ماكينات بمحطة الوقود، ولا توجد خسائر في الأرواح.

وفي قوص، تمت السيطرة على حريق بوحدة مبردات خارجيه في «هايبر جملة ماركت»، وانتقال قوات إطفاء قوص، برئاسة النقيب علي القاضي، وتمت السيطرة على الحريق، ولا توجد خسائر في الأرواح، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.