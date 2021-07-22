أسعار الفائدة في 3 بنوك مصرية قبل مراجعة البنك المركزي في الشهر المقبل

تترقب الأسواق مراجعة البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة في البنوك المصرية خلال شهر أغسطس المقبل، بعد أن قرر البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، للمرة الخامسة على التوالي خلال اجتماعه الأخير.

ويظل المواطنون يبحثون عن عائد جديد على مدخراتهم، وسط ترقب للمراجعة الجديدة للبنك المركزي في أغسطس، وتطرح البنوك المصرية شهادات ادخار لعملائها بعوائد وآجال، ودوريات صرف مختلفة، وتأتِ شهادة الـ3 سنوات لتكون الأكثر رواجًا بين العملاء، نظرا لارتفاع العائد عليها.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير أسعار الفائدة في 3 بنوك مصرية، قبل مراجعة البنك المركزي المصري في أغسطس المقبل:

1- أسعار الفائدة في البنك الأهلي:

يطرح البنك الأهلي الشهادة «البلاتينية» 3 سنوات بسعر فائدة 11% سنويا ويتم صرف العائد شهريا.

2- أسعار الفائدة في بنك مصر:

يطرح بنك مصر شهادة «القمة» لأجل 3 سنوات تصرف فائدة سنوية ثابتة بنسبة 11% ويصرف العائد شهريا، وتبدأ الشهادة من 1000 جنيه.

3- أسعار الفائدة في بنك ناصر الاجتماعي:

يطرح بنك ناصر الاجتماعي شهادة الادخار 3 سنوات لجميع العملاء من 21 عاما بسعر فائدة 11% سنويا، ويُصرف العائد شهريا، أو 11.5% سنويا يصرف العائد سنويا.

أيضا شهادة «رد الجميل» لمدة عام واحد لكبار السن فوق الـ60 عاما، ويبلغ العائد عليها 10.75% سنويًا، ويصرف العائد سنويًا، و10.25% للعائد الذي يصرف شهريًا.

وكذلك شهادة «رد الجميل» لآجال 3 سنوات، وتتراوح بين 11.25% سنويا للعائد الشهري، و12% سنويا للعائد السنوي.