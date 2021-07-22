مشروع "نور" يقتنص مشتريات السوق العقارية.. ويتصدر المركز الأول في الحملات الإعلانية

أظهرت تحليلات موقع https://insiteooh.com ، وهو موقع عالمي متخصص في تحليل الحملات الإعلانية الخارجية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، أن الحملة الترويجية لمشروع «نور» التابع لمجموعة طلعت مصطفي القابضة عززت من توسع الحصة السوقية للمجموعة بنسب تتراوح بين 30 إلى 40% من حركة المبيعات في السوق المصرية.

وأظهرت تحليلات الموقع العالمي أن الحملات الإعلانية للشركات العقارية في مصر كانت تسير بشكل جيد إلى أن تم إطلاق مشروع مدينة نور لمجموعة هشام طلعت مصطفى ، حيث أثر المشروع على حركة المبيعات في الشركات المنافسة بعد أن جذب شرائح كبيرة من الأفراد، وأفسدت خطط شركات التطوير العقاري الأخرى، والتي كانت تسعى لاستهداف شرائح جديدة مع اقتراب عملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وأصبحت القوى الشرائية تتجه نحو مشروع "نور".

وأفاد تقرير الموقع العالمي حول تحليل قوة الحملات الإعلانية الخارجية للشركات في مصر خلال شهر يونيو 2021، أنه من الطبيعي أن تكون هناك حملة إعلانية في مقدمة حملات الشركات العقارية، لكن ما فعلته الحملة الترويجية لمدينة نور «أخذت القمة بعيداً» وأحدثت فارقا لصالح مجموعة هشام طلعت مصطفي.

وأشار التقرير إلى أن مشروع "نور" تصدر المرتبة الأولى ، وبفارق كبير جاءت في المرتبة الثانية حملة مشروع كالي كوست CALI التابع لشركة مافين للتطوير العقاري MAVEN Developments، وثالثا من حيث الانتشار والتأثير كانت حملة موقع التوصيل الشهير «نون»، وفي المرتبة الرابعة جاءت حملة إعلانات موقع «طلبات».

وفى المركز الخامس حلت الشركات العقارية مجددا بمشروع spark capital insight في العاصمة الإدارية الجديدة والتابع لشركة بروق للتطوير العقاري.

وفي المرتبة السادسة جاء مشروع LaFayette_Village المملوك لشركة هوم تاون للتطوير العقاري، وفي المرتبة السابعة جاء مشروع keeva المملوك لشركة الأهلي صبور للتنمية العقارية، أما المرتبة الثامنة فكان لحملة مشروع شركة AMAZ BUSINESS COMPLEX المملوك لشركة الفتح جروب للتطوير العقاري.

وفي المرتبة التاسعة جاءت حملة الترويج لمشروعات شركة gv development، تليها في المرتبة العاشرة الترويج للاسم الشركة السعودية المصرية للتعمير"سيكون"، وفي المرتبة الحادية عشرة جاءت حملة شركة أرقى للتطوير العقاري بمشروعها «أي بيزنس بارك».

واحتلت المرتبة الثانية عشر شركة ICAPITAL بمشروعها المميز كلاود 7 بيزنس كومبليكس العاصمة Cloud 7 business complex في قلب العاصمة الإدارية الجديدة.

وفي المراتب المتأخرة جاءت مشروعات «بادية من بالم هيلز – سراي – فينشي من شركة مصر ايطاليا – رونزا تاور».