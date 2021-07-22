حادث مطار دبي.. تفاصيل اصطدام طائرتين في الإمارات

قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية في تقرير لها عن حادث مطار دبي، إن طائرتي ركاب من شركة فلاي دبي وطيران الخليج، اصطدما مع بعضهما البعض على ممر لسيارات الأجرة في مطار دبي الدولي، في وقت مبكر من صباح يوم الخميس، ولم تبلغ السلطات عن وقوع أي إصابات في الحادث.

وأكدت مطارات دبي، الواقعة في بيان ذكرت فيه أن حادث مطار دبي لم يسفر عن ضحايا، مشيرة الى أنها حدثت في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 22 يوليو بمطار دبي الدولي.

حادث مطار دبي

وتم إغلاق مدرج واحد مؤقتًا للسماح بإدارة الحادث الصغير بسرعة.

وقالت مطارات دبي: «لم تتأثر الرحلات في مطار دبي الدولي، وأعيد فتح المدرج بعد ساعتين».

وقالت فلاي دبي عن الحادث إن إحدى طائراتها من طراز بوينج 737-800 متجهة إلى قيرغيزستان وجدت نفسها متأثرة «بحادث بسيط»، وأجبرت على العودة إلى المنصة.

وأضافت أن الركاب سافروا في رحلة لاحقة غادرت بعد ست ساعات.

وتابعت: «تم تسفير الركاب في رحلة لاحقة، نأسف للإزعاج الذي سببته حادثة مطار دبي لخطط سفر الركاب».

وقالت شركة الطيران «فلاي دبي» إنها ستتعامل مع السلطات للتحقيق في الحادث، مضيفة أن الاصطدام أضر بطرف جناح إحدى الطائرات.

حادث مطار دبي

وقالت شركة طيران الخليج، الناقلة الوطنية البحرينية، عن حادثة مطار دبي إنها «حادثة أرضية» في مطار دبي الدولي، وحدثت عندما اصطدمت إحدى طائراتها بذيل طائرة تابعة لشركة طيران أخرى.

ولم تحدد طيران الخليج الطائرة المعنية في حادث مطار دبي، لكنها قالت إنها تعمل على إعادة توصيل جميع الركاب إلى وجهاتهم النهائية.

وقال مطار دبي الدولي، أكثر مطارات العالم ازدحامًا بالسفر الدولي قبل جائحة فيروس كورونا، إن التصادم أجبرهم على إغلاق أحد مدرجيه لمدة ساعتين.