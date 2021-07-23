نيكول سابا تتألق بـ«لوك» صيفي لنجمات هاواي على شاطئ العلمين الجديدة

أحيت المطربة اللبنانية نيكول سابا، حفلا غنائيا، خلال الموسم الترفيهي لعيد الأضحى، وذلك داخل شاطئ «كريستال بيتش» بمدينة العلمين الجديدة، بحضور عدد كبير من الشباب من الجنسين.

وحضرت نيكول، مرتدية ملابس صيفية باللون الأخضر، أبرزت بشرتها الذهبية، خاصة مع أشعة غروب الشمس، التي انعكست على إكسسواراتها ونظارتها المميزة، وهو «لوك» أقرب إلى ملابس النجمات على شواطئ هاواي الأمريكية، مع إضافة بصمتها الخاصة، فهو مكشوف الساقين من الأمام، بالإضافة إلى حذاء ذهبي ملائما لحفلات الشواطئ الرملية.

«لوك» نيكول الصيفي المميز، يعد أحد خططها المستمرة لاختيار أسلوب الموضة التي تلائم طبيعة كل مكان يستقبل حفلاتها.

وكان في استقبال نيكول عقب وصولها لشاطئ «كريستال» الـdj العالمي ياسر الحريري، منظم الحفل، وبمجرد صعودها على خشبة المسرح رددت أغنية «حفضل أحلم» لتشتعل وصلات الرقص المتتالية التي لم تتوقف طوال فترة تواجدها بالشاطئ.

وبعدها حرصت نيكول على تحية الجمهور لحفاوة الاستقبال، وقامت بتهنئتهم بعيد الأضحى، وتمنت الخير والأمان لمصر ولبنان والعالم العربي، واستكملت وصلتها الغنائية الاستعراضية بالعديد من أغانيها التي تألقت بها طوال مشوارها الفني، التي تخللها العديد من الصور الـ«سيلفي» مع معجبيها.

وتعد اللبنانية نيكول سابا واحدة من أبرز نجوم حفلات الساحل الشمالي كل عام، لما لديها من بصمة مميزة تجعلها الأقرب لحفلات الشباب الشاطئية المبهجة.

وتميز الحفل بأجواء الفخامة والرقي، والتزم الحضور بإجراءات التعقيم قبيل دخول الشاطئ، وحرصت سابا في ختام فقرتها على شكر القائمين علي تنظيم الحفل.

على جانب آخر، تستعد نيكول سابا، لطرح أغنيتها الجديدة «الجو حلو»، التي اختارت أن تعود بها لجمهورها بعد غيابها لفترة عن الساحة الغنائية.

«الجو حلو» تعد مفاجأة نيكول سابا في صيف 2021 من كلمات ومزيكا مميزة، لما تحتويها من أجواء البهجة والطاقة الإيجابية التي تتسم بها أغانيها، ومن المقرر أن يتم إطلاقها عقب عيد الأضحى المبارك.

الأغنية تم تسجيلها داخل استديو «ميشن» في القاهرة، ومن المقرر طرحها قريبا، وهي من كلمات شريف عبيد، ولحن محمد يحي، وتوزيع آمين نبيل، وهندسة صوت ماهر صلاح.