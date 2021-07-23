كريم عبد العزيز: أبويا سوبر هيرو.. باع جرايد في النمسا قبل التمثيل

قال الفنان كريم محمود عبدالعزيز، إنه يتفرج على أفلام الأبطال الخارقين مثل «باتمان وسبايدر مان»، ولكنه لا يرى نفسه في أي شخصية من هؤلاء الأبطال الخارقين «مكنوش بيستهوني الحاجات دي خلاص مكنتش متعة بالنسبة بس بطلي الحقيقة أبويا طبعا».

محمود عبدالعزيز باع صحفا في النمسا قبل التمثيل

وأضاف «كريم» خلال استضافته في برنامج «معكم» المذاع على فضائية «cbc»، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، «محمود عبدالعزيز شقي كتير جدا، حتى كان بيحكيلي إنه اتعرض لإحباطات كتيرة وسافر برة وباع جرايد، وده كان بعد ما راح لمخرج كبير قاله عاوز أمثل قاله لأ أنت ملكش في الموضوع أنت ممكن تسافر برة تشوفلك شغلانة، وفعلا سافر النمسا وباع جرايد ونام على الرصيف وتعب، عشان كده بشوف إن أبويا أكبر من السوبر هيرو».

مزاح بين منى الشاذلي وكريم عبدالعزيز

ومازحت الإعلامية منى الشاذلي، كريم عبدالعزيز قائلة: «أنت مقولتش إن السوبر هيرو مراتك مثلا لا أنت ولا الضيوف»، فرد عليها قائلا: «أنتي قولتي السوبر هيرو مش السوبر ومن بعدين دول ماربنواش وإحنا صغيرين هما بيربونا دلوقتي».

حرصه على تقليد والده وعادل إمام على «تيك توك»

وأكد «كريم عبدالعزيز» أنه يحرص على تقليد والده والزعيم عادل إمام في فيديوهات على موقع الفيديوهات القصيرة «تيك توك» متابعا مازحا: «أنا بعملها لتاريخ التيك توك.. ده أنا بعمل مونتاج وتوزيع أدوار وبركز جامد مش تقليد أدوار بس».