على غير العادة.. متحف «ناصر» مغلق في ذكرى ثورة يوليو بسبب إجازة العيد

فوجئ زوار متحف الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في الذكرى الـ69 لثورة 23 يوليو، بأن المتحف يغلق أبوابه في وجه الزوار، والسبب إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث حصل العاملون في المتحف على إجازة بدأت من يوم 17 يوليو ولم يرد منشور للمتحف من قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة لفتح أبوابة للجمهور بالتزامن مع عيد ثورة 23 يوليو

ويحرص الزوار من مصر والعالم العربي على زيارة المتحف في مناسبات الاحتفال بالزعيم عبدالناصر المختلفة وفي مقدمتها ذكرى ثورة 23 يوليو، وميلاده في 15 يناير ورحيله في 28 سبتمبر، خاصة وأن وزارة الثقافة في العادة تفتح المتحف مجانا للجمهور في المناسبات الثلاثة، وقال مصدر بوزارة الثقافة إن العمل سيعود بالمتحف الأحد 25 يوليو عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى رسميا، مشيرا الى أن المتحف أغلق أبوابه كما هو معتاد في الإجازات الرسمية ولم يرد منشور لفتحه الجمعة 23 يوليو.

ويحوي متحف الزعيم الخالد جمال عبد الناصر المقام بمنزله في منشية البكري والذي عاش فيه ورحل منه قطعا أثرية ترتبط بتاريخ ثورة يوليو وبمقتنيات الزعيم.

وينقسم المتحف إلى الطابق الأرضي ويحوي أكثر من 170 صورة نادرة للرئيس الراحل جمال عبدالناصر في مراحل حياته المختلفة، كما يضم المتحف عددا كبيرا من مقتنياته الشخصية وتمثالين نصفيين وبعض العملات والطوابع التي صدرت في تلك الفترة وبعض الصور الخاصة بجمال عبدالناصر في أغلفة المجلات الأجنبية، بالإضافة للرسائل التي كتبها جمال عبد الناصر خلال عامي 1941 و1942 ونص قرار تأميم قناة السويس في 26 يوليو عام 1956 وخطاب التنحي الذي ألقاه في 9 يونيو عام 1956 والتقرير الطبي لوفاة عبد الناصر، فيما يحوي الطابق الثاني غرفة نومه وملابسه وغرفة المكتب الخاصة به ومقتنياته الشخصية.