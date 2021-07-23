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أب يقيد ابنته الجامعية بسلسلة حديدية ليحرمها من حبيبها

كتب:

محمد بركات
01:26 م | الجمعة 23 يوليو 2021
تعبيرية

تعبيرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو يظهر خلاله فتاة مكبلة بسلسلة حديدية من قدميها داخل منزل وبها بعض الكدمات، حيث تبين أن والدها هو من قام بتكبيلها لمنعها من التواصل مع حبيبيها. جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو يظهر خلاله فتاة بالعقد الثالث من عمرها مكبلة بسلسة حديدية من قدميها بسرير داخل منزل ومصابة ببعض الكدمات.

بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الوادي الجديد من تحديد هوية الفتاة المشار إليها، وتبين أنها طالبة جامعية مقيمة بدائرة مركز شرطة الفرافرة وأن والدها  مقيم بذات العنوان وقام بتكبيلها بالمنزل لوجود خلافات أسرية، وسابقة تقدم أحد الأشخاص لخطبتها ورفض الأسرة، في محاولة لمنعها من التواصل مع المذكور.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط والد الفتاة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه. وباستدعاء الفتاة أيدت ما جاء بالفحص ورفضت اتهام والدها بالتعدي عليها أو تحويلها لتوقيع الكشف الطبي عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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