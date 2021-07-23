عاجل.. الداخلية تنتهي من حركة تنقلات الشرطة 2021 والإعلان خلال ساعات

كشفت مصادر مطلعة أن قطاع شؤون الضباط بوزارة الداخلية انتهى من إعداد حركة ضباط الشرطة وترقياتهم لعام 2021 ومن المقرر إعلانها خلال ساعات، مباشرة بعد عرضها على المجلس الأعلى للشرطة برئاسة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لاعتمادها وإعلانها من خلال إبلاغ المديريات والقطاعات المختلفة بقائمة المنقولين ومن تمت ترقيتهم، ومن أحيلوا للتقاعد، وذلك عقب انتهاء إجازة العيد.

وحسب المصادر فإن الحركة تشمل ترقية عدد من قيادات الصف الثاني والوسطى بوزارة الداخلية إلى مناصب قيادية تشمل مديري أمن ومديري إدارات، كما سيتمّ نقل وندب مساعدي وزير الداخلية بمختلف القطاعات من ذوي الخبرات المتميزة لمواجهة كل التحديات الأمنية الحالية، إضافة إلى تدعيم مديريات الأمن بأعداد من الضباط المتميزين وظيفيًا والمؤهلين تدريبيًا في مجالات المواجهات الأمنية والمفرقعات وتدعيم بعض الجهات النوعية وبصفة خاص قطاع أمن المنافذ، كما يجري تدعيم الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار في إطار السياسة العامة للدولة في تحقيق الأمان لضيوف مصر من الوفود الأجنبية والسائحين بمختلف المقاصد السياحية دعمًا لهذا القطاع الاقتصادي الحيوي، وكذلك المنافذ البرية والجوية والحدودية الأمنية.

وقالت المصادر إن مؤشرات حركة ضباط الشرطة تشمل ترقيات وتنقلات لنحو 22 من مساعدي وزير الداخلية ومديري إدارات البحث الجنائي بهدف تعزيز مديريات الأمن العامة والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفيًا وصحيًا للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين مع مراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط 2021، وراعت حركة تنقلات ضباط الشرطة تحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي والوظيفي للضباط، كما أنَّ حركة تنقلات الداخلية تهدف للدفع بقيادات لتطوير آليات العمل الشرطي لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وكل صور وأشكال الجريمة، وجاءت أبرز مؤشرات الحركة منها: تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفياً وصحياً للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، وراعت الحركة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط، في إطار القواعد تحقيقاً للاستقرار الاجتماعي والنفسي والوظيفي لضباط الشرطة.