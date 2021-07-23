«عدالة ومساندة».. ثورة 23 يوليو علامة فارقة في انحيازها للمصريين

هنأ مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة برئاسة المستشارة هالة عثمان؛ أستاذ القانون الجنائي؛ الشعب المصري العظيم، والقوات المسلحة المصرية، بمناسبة الذكرى الـ69 لثورة 23 يوليو المجيدة، والتي تعد علامة فارقة في انحيازها للشعب المصري بمختلف طبقاته، وكانت الباب الرئيسي لتحقيق العدالة الاجتماعية؛ وضرب فيها المصريين أروع الأمثلة «جيش وشعب وشرطة» في الحفاظ على مقدرات الدولة المصرية وقتها.

ثورة 23 يوليو

وقالت المستشارة هالة عثمان، أستاذ القانون الجنائي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة، إن ثورة يوليو المجيدة، كانت البداية للبناء المصري العظيم الذي شارك فيه الشعب المصري مع قواته المسلحة وشرطته المدنية وقيادته السياسية منذ خمسينيات القرن الماضي؛ وامتدت هذه الروح حتى وصلنا إلى الملامح الرئيسية والحقيقية للجمهورية الجديدة التي نعيشها هذه الأيام؛ في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية؛ بمختلف المشروعات والافتتاحات والروح الوطنية العالية التي أرسى دعائمها شعب واحد ووطن واحد في مواجهة كل التيارات المعادية، ورفع الجميع على أرض مصر المفهوم الحقيقي للبناء العصري الحديث.

وأضافت هالة عثمان، أن ثورة 23 يوليو واحدة من الصفحات الحاسمة والرئيسية في تاريخ النضال المصري، وترسيخ حقيقي للعلاقة الوطيدة بين المصريين وجيشهم العظيم، كما كانت هذه الثورة وراء الاستقرار الحقيقي لكل شعوب القارة الإفريقية والدول العربية، حيث كانت مصر ودوما الشرارة الحقيقية للنهضة والريادة؛ وهو ما نلمسه اليوم أيضا من التقارب الحقيقي لكل شعوب العالم مع الريادة المصرية والقيادة السياسية.

وقالت عثمان، إن ما يميز الاحتفال بثورة 23 يوليو هذا العام أنها تأتي عقب بداية شرارة الجمهورية الجديدة والتنمية التي تشهدها مصر على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، خاصة وأن التاريخ يسطر كلمته مرة أخرى ففي 23 يوليو 1952 انحاز الجيش المصري العظيم لنداء الشعب بالثورة على الاستعمار والفساد والحكم الملكي؛ ومنذ ثماني سنوات وتحديدا في 30 يونيو عام 2013 طالب الشعب المصري جيشه العظيم بالنزول ومساندته لعودة مصر المخطوفة على أيدي الجماعات الدينية، ومن بعدها انطلقت مصر الجديدة إلى التعمير والبناء وتحقيق الإنجازات.