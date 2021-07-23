محافظ قنا: لا زيادة في تعريفة الركوب بعد تحريك سعر البنزين

كلف اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، مسؤولي المواقف وإدارة المرور بمتابعة مواقف سيارات السرفيس والأجرة، بعد إعلان زيادة الوقود، اليوم الجمعة، للتأكد من عدم زيادة تعريفة ركوب السيارات، مع وضع الملصق الخاص بسيارت السرفيس والمتضمن خط السير والأجرة المقررة.

وأكد محافظ قنا استمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات الأجرة والسرفيس، وعدم وجود أي زيادة بها، لعدم وجود أي زيادة في أسعار السولار.

ووجه «الدوادي» كل الأجهزة المعنية بالمحافظة، بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من إدارة مرور قنا ومديرية التموين، وإدارة المواقف واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين، لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب.

وأضاف المحافظ أنه يمكن للمواطنين تقديم شكوى على رقمي الخط الساخن لمحافظة قنا، وهما «15541، و3337291» في حالة أي زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

يذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية، حركت أسعار الوقود مع تثبيت أسعار السولار والكيروسين، اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية مصر 2030، بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين، مؤكدا ما تحقق على الأرض من ارتفاع الدعم للأسر الأكثر احتياجا، يعكس مدى اهتمام الحكومة.