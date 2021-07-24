113 عاما على مقهى ريش بالقاهرة.. أكبر تجمع للمثقفين والسياسيين

مرت 113 عاما على إنشاء مقهى ريش بالقاهرة الواقع قرب ميدان طلعت حرب فى منطقة وسط البلد، والذي يعد أكبر تجمع للمثقفين والسياسيين والفنانين على مدار القرن الماضى، حيث تم بناء العمارة التي يقع بها المقهى عام 1908، على يد عائلة يهودية، وتم تأسيس المقهى على يد رجل الأعمال النمساوي «بيرنارد ستينبرج» وفي 26 أكتوبر عام 1914، باعه لرجل الأعمال الفرنسي هنري بير، أحد الرعايا الفرنسيين الذي أعطى له اسم «ريش»، ليتشابه بهذا الاسم مع أشهر مقاهي باريس التي ما زالت قائمة إلى الآن، ويسمى «كافيه ريش»، ويعد تحفة معمارية، وتوجد في مدن بتونس والجزائر والمغرب مقاهٍ تحمل اسم «ريش»، وتتشابه مع مقهى القاهرة وباريس في كونها تقع في أحد الميادين الكبيرة، وبنفس طراز العمارة والديكور والوظيفة أيضا.

أم كلثوم وعبدالوهاب من روادها

وقبل انتهاء الحرب العالمية الأولى عام 1918 قام «ميشيل بوليدس»، من أشهر التجار اليونانيين، بشراء المقهى من صاحبه الفرنسى حتى عام 1960، ثم انتقلت ملكيته إلى «عبدالملاك خليل» من صعيد مصر، وأصبح لمقهى «ريش» بُعدا ثقافيا، وتحول من مجرد مقهى إلى مكان يتجمع فيه أبناء الطبقة الارستقراطية والفنانين والمثقفين والأجانب.

وفي الأربعينيات شهد المقهى اجتماعا للموسيقيين والمطربين لبحث مشاكلهم المهنية، وعلى رأسهم أم كلثوم ومحمد عبدالوهاب، وأسفر الاجتماع عن فكرة إنشاء نقابة للموسيقيين.

أنور وجدى ونجيب الريحانى ترددوا على ريش

يعد مقهى ريش من الداخل بمثابة ألبوم يحكي تاريخ القاهرة، فتجد صور الأهرامات وميادين القاهرة قديما، وكان نجيب محفوظ يعقد ندوته الثقافية صباح كل يوم جمعة بمقهى ريش، فنجد صور أشهر الفنانين والكتاب اللذين كانوا يجلسون في هذا المكان معلقه على حوائطه منهم طه حسين، يوسف إدريس، نجيب الريحاني، مأمون الشناوي، نجيب سرور، يحي حقى، أحمد فؤاد نجم، أنور وجدى، حسين رياض، كما تردد عليه نجوم السياسة والثقافة والفن.