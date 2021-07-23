صحفي فلسطيني: مصر تدعم شعبنا ضد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي

تتابع وسائل الإعلام العالمية تطورات ملف حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة، مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية ودولة الاحتلال أسبوعه الثامن على التوالي.

وكانت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، أطلقت قذائف صاروخية باتجاه إسرائيل، ردا على التعامل العنيف لإسرائيل مع المصلين في المسجد الأقصى، ومساعيها لتهويد أحياء القدس، ليأتِ رد الطيران الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة، عبر توجيه ضربات جوية استهدفت أبراجا سكنية ومخازنا تابعة للفصائل الفلسطينية.

وأسفرت موجة التصعيد الأخيرة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال، عن تدمير جزء هام من البنية التحتية في قطاع غزة، إلى جانب أكثر من 250 شهيدا ومئات الإصابات.

من جانبه، قال الصحفي الفلسطيني إبراهيم محارب، إن التناول الإعلامي والقانوني الذي تتبناه السلطة الفلسطينية مع هذا الملف، قد أثبت قوة أكبر، حيث ضغطت القوى الدولية مؤخرا على إسرائيل لمراجعة سياساتها العنصرية تجاه الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة.

وأضاف محارب لـ«الوطن»: «هذا ويعمل المقدسيون هذه الفترة على استئناف حياتهم الطبيعية التي تأثرت بشكل كبير نتيجة التوتر الذي شهدته المدينة خلال الأسابيع الماضية».

وأضاف محارب: «لوحظ أن التوجه العام لدى الشخصيات المؤثرة داخل المجتمع العربي في القدس يدفع باتجاه رفض المتاجرة بقضية القدس واستعمالها كورقة ضغط من قبل بعض الأطراف التي تدعو لمواصلة الاشتباك مع قوات الاحتلال في القدس والانخراط في أعمال عنف سيدفع ثمنها كامل المجتمع العربي في القدس».

وتابع: «تعمل القوى الدولية والعربية وبخاصة مصر والأردن، لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، سواء في القدس الشرقية المحتلة أو قطاع غزة مع التنصيص على ضرورة إيجاد حل دائم، بين السلطة الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، والجانب الإسرائيلي، قائم على حل الدولتين وفقا للشرعية الدولية وعلى حدود 67».