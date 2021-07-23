بعد قسطرة القلب.. تامر عبر المنعم يتعرض لكسر في إصبع قدمه

أعلن الفنان تامر عبد المنعم، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن تعرضه لكسر في إصبع قدمه، حيث نشر صورة لقدمه وللأشعة، وعلق عليها قائلا: «أما العيد يخلص بكسر في العقلة بتاعت الصباع الصغير.. الحمد لله».

وعقب نشره الصورة، انهالت عليها تعليقات الجمهور، داعين له بالشفاء العاجل، كما حرص عدد كبير من أصدقائه داخل الوسط الفني على الدعاء له.

وكان تامر عبد المنعم، خضع، منتصف يوليو، لعملية قسطرة في القلب، وأعلنت ذلك زوجته رنا علي، التي نشرت صورة له بعد إجراء العملية، مطالبة الجمهور بالدعاء له في أزمته الصحية.

كما وجه تامر الشكر لزوجته عبر «فيس بوك» قائلا: «مهما قلت مش هعرف أوفيكي حقك.. لن أنسى دموعك وأنا في طريقي لإجراء القسطرة.. بحبك يا رنا».

تامر عبد المنعم يطالب بإسقاط عضوية حلا شيحة من النقابة

وخلال أزمة الفنانة حلا شيحة، مع المطرب تامر حسني، طالب تامر عبد المنعم، نقابة المهن التمثيلية، خلال منشور له عبر «فيس بوك» بإسقاط عضوية حلا شيحة، بعد تبرؤها من فيلمها الأخير «مش أنا»، ورؤيتها بأن الفن يُبعد صاحبه عن الأمور الدينية.

وكتب تامر عبد المنعم، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «لم أعتد أبدًا التدخل في شؤون زملائي من الوسط الفني على الملأ، ولكن ما قامت به الزميلة حلا شيحة، أمر خطير يستوجب وقفة من الجميع وعلى رأسهم النقابة». وأضاف: «حتى وإن وصل الأمر لإسقاط عضويتها.. فنحن لا نأكل الحرام بوسطنا ولا نحتاج لفتوى ستنا حلا ونصائح زوجها سيدنا معز».