بعد غرق 25 شخصا.. تحذير بريطاني من القفز في المياه عند ارتفاع الحرارة

لقي ما لا يقل عن 24 شخصًا مصرعهم غرقاً في المملكة المتحدة خلال موجة الحر التي ضربت البلاد.

وكان آخر الضحايا صبي يبلغ من العمر 16 عامًا لم يتم الكشف عن هويته رسميًا بعد، وتم العثور على جثته بعد سبع ساعات من البحث في نهر دي في شيشاير، حيث يعتقد أنه ذهب للسباحة بعد ظهر يوم الخميس بسبب ارتفاع الحرارة.

تم انتشال الجثث من البحر والقنوات والمحاجر التي غمرتها المياه والأنهار في جميع أنحاء إنجلترا وأيرلندا الشمالية، ما دفع الجمعيات الخيرية إلى حث أولئك الذين يريدون الاسترخاء خلال موجة الحر بتجنب الاندفاع نحو المياه وفقا لصحيفة ذا إندبندنت البريطانية.

شهدت كل من إنجلترا وأيرلندا الشمالية درجات حرارة تجاوزت 30 درجة مئوية خلال الأسبوع الماضي مما شجع الناس على النزول للمياه.

وحث لي هيرد، مدير الجمعية الخيرية للوقاية من الغرق، الجمعية الملكية لإنقاذ الحياة في المملكة المتحدة، الجمهور على توخي الحذر عند دخول الماء، والتأقلم مع درجة الحرارة قبل القفز.

قال: «يمكن للفرق بين درجة حرارة الهواء ودرجة حرارة الماء أن يحبس أنفاسك حرفيًا، وهذا ما يسمى صدمة الماء البارد، إنها شيء صامت وغير مرئي وقاتل».

قبل اليوم العالمي للوقاية من الغرق يوم الأحد 25 يوليو، قالت كلير هيوز، مسؤولة في إنقاذ بالشواطئ: «البحر لا يحترم ما إذا كنت محليًا أم لا، وما إذا كنت من ذوي الخبرة أو ليس».

وأضافت: «يرجى دائمًا التحقق من أحوال الطقس وأوقات المد والجزر قبل الخروج، لقد رأينا الكثير من المآسي بالفعل هذا الصيف ونحزن على أولئك الذين أصيبت أسرهم بالحزن بسبب هذه الخسارة في الأرواح».