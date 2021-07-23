«ذي اندبندنت»: ظهور سلالة جديدة لكورونا في بريطانيا

قالت هيئة الصحة العامة في إنجلترا، إن نوعًا جديدًا من فيروس كورونا، قيد التحقيق، انتشر في المملكة المتحدة، ويعرف باسم «B.1.621» وتم تحديد 16 حالة مؤكدة، أصيبت بهذه السلالة في جميع أنحاء البلاد حتى الآن، ولا يُعرف بعد مدى خطورته أو فاعليته بالنسبة للقاحات.

وذكرت الصحة العامة البريطانية، إنها تجري اختبارات معملية لفهم أفضل لكيفية تأثير السلالة الجديدة، وفقا لصحيفة «ذي إندبندنت» البريطانية.

ويأتِ هذا التطور في الوقت الذي أظهرت فيه الأرقام الرسمية، أن معدلات الإصابة بفيروس كورونا بين الأشخاص في المنازل الخاصة في إنجلترا كانت في أعلى مستوى لها منذ يناير، حيث أصيب واحد من كل 75 شخصًا.

وارتفع عدد حالات المصابين بسلالة «دلتا» الذي تم اكتشافه لأول مرة في الهند، بمقدار 33716 منذ الأسبوع الماضي، إلى ما مجموعه 286765، وتمثل هذه السلالة ما يقرب من 99% من الحالات في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

ولقى أكثر من أربعة ملايين شخص حتفهم بسبب الفيروس منذ ديسمبر 2019، وعلى الرغم من ارتفاع معدلات التطعيم على مستوى العالم، لكن تعمل سلالة «دلتا» على زيادة الإصابات وتحث الحكومات على إعادة فرض تدابير مكافحة الفيروس.

قال الاتحاد الأوروبي، الخميس، إن 200 مليون أوروبي تلقوا تطعيما كاملا، أي أكثر من نصف السكان البالغين، لكنهم ما زالوا أقل من النسبة المستهدفة البالغة 70٪ هذا الصيف.

وجاءت البيانات الجديدة في الوقت الذي حثت فيه المستشارة إنجيلا ميركل، المزيد من الألمان على تلقي التطعيمات، وقالت في مؤتمر صحفي في برلين: «نشهد نموًا هائلاً في الاصابات»، مضيفة أن «كل لقاح.. هو خطوة صغيرة نحو العودة إلى الحياة الطبيعية».

وشهدت ألمانيا معدل حدوث 12.2 حالة جديدة لكل 100 ألف شخص خلال الأيام السبعة الماضية، أي أكثر من ضعف المعدلات في أوائل يوليو.