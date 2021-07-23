فيضانات السودان.. مخاوف من تكرار كارثة العام الماضي

قالت صحيفة «الانتباهة» السودانية عن فيضانات السودان إن غرفة طوارئ الخريف والفيضانات بمحلية مروي بالولاية الشمالية، أعلنت أن إدارة سد مروي، أفادت بوصول كميات هائلة فوق المتوقعة من المياه، الأمر الذي جعل احتمالات فتح تصريف الخزان كبيرة.

وقال شهود عيان عن فيضانات السودان، إن الأمطار الغزيرة بمحلية الفاو، تسببت في ضرر جزئي لعدد 250 منزلاً. وقررت السلطات فتح بوابات سد مروي لتصريف كميات المياه الهائلة التي اجتاحت المنطقة.

وقالت قناة سكاي نيوز عربية، إن فيضانات السودان تثير المخاوف من احتمال تكرار مأساة فيضانات العام الماضي، التي أودت بحياة 117 سودانيا، ودمرت 100 ألف منزل، وشردت نحو 600 ألف شخص.

فيضانات السودان

وأعلنت سلطات محلية مروي في الولاية الشمالية في السودان، حالة الطوارئ بعد وصول كميات من المياه فوق المتوقعة عند سد مروي، وهو ما أثار مخاوف من أن فيضانات السودان ستغرق البلاد.

شهود عيان: الأمطار الغزيرة بمحلية الفاو تسببت في ضرر جزئي لعدد 250 منزلاً بإحياء القرية 16 و حاج السيد و المؤسسة والصفاء#واكب pic.twitter.com/cVlO1cC1VC — واكب Wakeep (@WakeepAr) July 23, 2021

وقالت وكالة سونا السودانية الرسمية، عن فيضانات السودان إن سيولا هائلة تدفقت أمس في منطقة الفاو بولاية القضارف، حيث اجتاحت السيول المؤسسات الحكومية والأحياء السكنية، وفقا لشهود عيان.

وأضافت في خبر لها عن فيضانات السودان: «غمرت المياه مكاتب رئاسة محلية الفاو وإدارة المرور والأراضي ومجمع الهيئة القضائية ومكاتب النيابة، بجانب هيئة الرهد الزراعية والمخزن العمومي للهيئة ومحطة المياه بألفاو وانقطع الإمداد المائي عن المدينة.

وأفادت الوكالة الرسمية في خبرها عن فيضانات السودان بأن غرفة طوارئ الخريف بالفاو، برئاسة المدير التنفيذي، ظلت تراقب الموقف إلا أن الأمر فاق إمكانات وقدرات الغرفة والمحلية مما يتطلب تدخلا عاجلا من الحكومة.