عاجل.. رامي رضوان ينفي للوطن وفاة دلال عبد العزيز

نفى الإعلامي رامي رضوان ما تردد قبل قليل عبر بعض المواقع الإلكترونية عن وفاة الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز.

وقال رامي رضوان في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الأمر مجرد شائعة.

ونشر الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، عبر صفحة له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تدوينة يكذب فيها شائعة وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، قائلا «الواحد مابيتمناش غير كل الخير للناس، بس فاض الكيل، يا رب كل واحد نشر الخبر الزبالة ده يشوفه في حبايبه ، وللسادة رؤساء التحرير..نقوا صحفيينكوا، ايه القرف ده».

وترقد الفنانة القديرة في المستشفى للعلاج من تداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي أصيبت به في رمضان الماضي وزوجها سمير غانم الذي فارق الحياة منذ أشهر قليلة.

وتطالب أسرة الفنانة المكونة من ابنتيها دنيا سمير غانم وإيمي الدعاء لوالداتهم التي لم يخبروها حتى الآن بوفاة زوجها سمير غانم خوفا من حدوث أي تداعيات سلبية لها.