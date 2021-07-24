تحذير أممي من تصاعد أنشطة الجماعات الإرهابية في أفريقيا

حذرت منظمة «الأمم المتحدة»، أمس الجمعة، من تصاعد أنشطة الجماعات الإرهابية في أفريقيا خلال الفترة المقبلة، موضحة في تقرير، أن أنشطة الجماعات الإرهابية لا تزال تمثل تهديدا رئيسياً على مستوى العالم، خاصة في بعض المناطق داخل قارة إفريقيا، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وأضافت المنظمة، أن أفريقيا أصبحت في 2021 أكثر مناطق العالم معاناة من الإرهاب، موضحة أن فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» قد ساعد خلال الفترة الماضية الدول الأوروبية على محاصرة التهديدات الإرهابية بسبب قيود السفر والتنقل إلا أنه لم يقض على الإرهاب.

وأوضحت المنظمة، إلى أن التخفيف من القيود المفروضة بسبب «كورونا» قد يسمح بمواصلة الهجمات المخطط لها خلال الفترة المقبلة، فيما أكدت «سي إن إن»، أن أنشطة «القاعدة» و«داعش» الإرهابيتين تتصاعد في بعض المناطق داخل إفريقيا، مشيرة إلى هجمات حركة «الشباب» الصومالية المنتمية لـ «القاعدة» في كينيا، والبعض الآخر في منطقة الساحل غربي القارة.

وعزز تنظيم «داعش» الإرهابي، مواقعه في وسط وشرق إفريقيا في مالي وبوركينا فاسو ودول أخرى.

وزير فرنسي يطالب حكام المناطق باليقظة والحذر بعد تهديدات من «القاعدة»

من جانبه، طالب وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان، حكام المناطق باليقظة والحذر في مواجهة التهديدات الإرهابية، بعد تهديدات من تنظيم «القاعدة» الإرهابي.

ودعا دارمانان، في تصريح مساء أمس الجمعة، إلى التحسب مع بدء جلسات المحاكمة في هجمات 13 نوفمبر 2015، المقررة في سبتمبر المقبل، لا سيما في قاعة «باتاكلان» وستاد «دو فرانس»، مشيرا إلى أن هناك تعليمات جديدة بشأن السلامة سيتم توجيهها في مرحلة لاحقة، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

وجاءت التحذيرات الفرنسية بعد أن نشر «القاعدة» شريطا مصورا قبل أيام هدد فيه فرنسا ودعا إلى استهداف مصالحها.

وفي سياق متصل، وجهت الولايات المتحدة للمرة الثانية خلال هذا الأسبوع ضربة جوية استهدفت حركة «الشباب» الإرهابية في الصومال، وقالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» في بيان، إن الضربة نفذت لدعم القوات الصومالية الشريكة، وبالتالي سمح بها بموجب تفويض حالي من الكونجرس الأمريكي باستخدام القوة العسكرية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضحت المتحدثة باسم «البنتاجون»، سيندي كينج، أن الضربة الجوية نفذت بواسطة القيادة الإفريقية للقوات المسلحة الأمريكية «أفريكوم» بالتنسيق مع الحكومة الصومالية وطالت إقليم جالمودوج وسط الصومال، مضيفة أنه لن يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل لحماية أمن العمليات.

وكانت الضربة الجوية السابقة، والتي نفذت الثلاثاء الماضي، هي الأولى في الصومال منذ تولى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، منصبه في يناير الماضي.

وفي بوركينافاسو، دعت «مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين»، إلى اتخاذ إجراءات متضافرة لمعالجة الأرقام ‏القياسية للأشخاص الذين أجبروا على الفرار داخل البلاد وعبر الحدود الدولية، مع تزايد وتيرة ‏الهجمات على المدنيين وقوات الأمن من قبل الجماعات الإرهابية.‏

مفوضية شؤون اللاجئين: أكثر ‏من 1.3 مليون شخص من بوركينا فاسو قد نزحوا داخلياً

وأشار المتحدث باسم المفوضية بابار بالوش في مؤتمر ‏صحفي أمس الجمعة، إلى أنه وفقاً للأرقام الجديدة الصادرة عن حكومة بوركينافاسو هذا الأسبوع فإن أكثر ‏من 1.3 مليون شخص من بوركينا فاسو قد نزحوا داخلياً خلال ما يزيد قليلاً عن عامين، كما أن 6% من سكان بوركينا فاسو مشردون الآن داخل البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».