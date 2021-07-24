استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي وإصابة 320 آخرين

أعلنت السلطات الفلسطينية، اليوم السبت، استشهاد فتى فلسطيني برصاص جنود إسرائيليين خلال مواجهات احتجاجا على بناء مستوطنات غير شرعية في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن محمد منير التميمي البالغ من العمر 17 عاما، الذي أصيب بطلقات نارية، توفى في وقت لاحق في المستشفى، بعد يوم من أعمال العنف في قرية بيتا الفلسطينية المضطربة.

وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني إن 320 فلسطينيا أصيبوا في الاشتباكات، بينهم 21 بالرصاص الحي، و68 بالرصاص المطاطي، وآخرين بالغاز المسيل للدموع.

وأشار مصور وكالة فرانس برس إلى إن مئات الفلسطينيين تجمعوا اليوم في قرية بيتا، وهي بقعة ساخنة في الأشهر الأخيرة، للاحتجاج على بناء مستوطنة إيفياتار العشوائية القريبة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن جنوده ردوا «بوسائل تفريق أعمال الشغب» بعد أن ألقى فلسطينيون عليهم الحجارة. موضحا أن اثنين من جنودها أصيبا بجروح طفيفة.