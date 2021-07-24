الإحصاء: المصريون استهلكوا «شاي» بـ32 مليون دولار في أبريل 2020

«تعشب شاي».. كلمة لا تفارق لسان الشعب المصري، تعبر عن مدى طيبتهم وكرمهم في تقديم الواجب للضيوف، حيث يعد الشاي أحد أهم المشروبات الساخنة بالنسبة للمصريين، لذلك استهلك المصريون شاي خلال أبريل الماضي بنحو 32 مليونا و473 ألف دولار، وفقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

الشاي على رأس قائمة أهم واردات مصر من السلع الغذائية غير المعمرة

وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في أحدث تقاريره، أنّ الواردات من الشاي جاءت ضمن قائمة أهم الواردات المصرية من السلع الغذائية غير المعمرة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو مليار و33 مليونا و398 ألف دولار في أبريل الماضي، مقابل مليار و162 مليونا و984 ألف دولار في ذات الشهر من العام 2020، بتراجع بلغت قيمته 129 مليونا و586 ألف دولار.

ارتفاع ملحوظ في واردات الشاي

وبمقارنة بسيطة، يتبيّن أنّ واردات الشاي ارتفعت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، حيث بلغت قيمة وارداته نحو 32 مليونا و473 ألف دولار في أبريل الماضي، بينما كانت وارداته في أبريل عام 2020 نحو 19 مليونا و407 آلاف دولار، بزيادة بلغت قيمتها نحو 13 مليونا و66 ألف دولار.

الصين الأعلى إنتاجا والهند في المركز الثاني

وبحسب أحدث التقارير، فالإنتاج العالمي من الشاي بلغ نحو 5،966،467 طن سنويا، وتعتبر الصين أكبر منتج للشاي في العالم، حيث يبلغ حجم إنتاجها 2414802 طنًا سنويًا، وتأتي في المرتبة الثانية الهند بإنتاج 1،252،174 طن سنويًا، وإجمالي إنتاج الصين والهند من الشاي معا يمثل أكثر من 60% من المجموع العالمي، ويتم إنتاج العديد من الأصناف في الصين بما في ذلك الشاي الأخضر، الشاي الصيني الأسود، الشاي الأصفر، والشاي الأبيض.