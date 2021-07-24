كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2021، مؤكدة على أن تفعيل رابط تقديم إلكترونيا يأتي في إطار حرصها على ميكنة جميع خدمات المنظومة التعليمية وتسهيلاً على الطلاب الذين يرغبون الالتحاق بمدارس الثانوية، مشددة على الطلاب بضرورة كتابة جميع البيانات بطريقة صحيحة ودقيقة.

وأضافت الوزارة أنه يمكن للطلاب التقديم الصف الأول الثانوي 2021 من موقعها الإلكتروني من خلال هذا الرابط، مؤكدة على أنه في حالة عدم وصول إلى البريد الإلكتروني الخاص به يمكنه الدخول على هذا الرابط، موضحة أنه بعد فتح رابط التقديم يبدأ الطالب في تسجيل بياناته الشخصية واختيار المدرسة التي يرغب في الالتحاق بها، لافتة إلى أن الإدارات التعليمية ستعلن موعد استلام المدارس لملفات التقديم الورقية بالتنسيق مع المديريات.

وتابعت وزارة التربية والتعليم، أن التقديم للصف الأول الثانوي، يتم وفق الحد الأدنى للتنسيق الذي أعلنته مديريات التربية والتعليم والتعليم بحسب الدرجات التي حصل عليها الطلاب في امتحانات الشهادة الإعدادية.

وترصد «الوطن» في السطور التالية خطوات تقديم الصف الأول الثانوي 2021 بحسب ما كشفته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني:

1- يتم التقديم للصف الأول الثانوي من خلال هذا الرابط.

2- تسجيل البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصين بكل طالب.

3- الضغط على زر «تسجيل الدخول».

4- كتابة اسم الطالب أو الطالبة بدقة.

5- الضغط على زر «الدخول إلى التنسيق».

6- الضغط على زر «المزيد» حتى تظهر جميع المعلومات عن الثانوية العامة والمدارس.

7- تظهر بعد ذلك خريطة التنسيق والتي تشمل الحد الأدنى لكل مدرسة بحسب ما أعلنته المديريات.

8- يضغط الطالب على «زر إملاء الرغبات» من نفس الرابط.

9- يدخل الطالب بعد ذلك إلى صفحة تقديم الرغبات ويمكنه الاطلاع من خلاله على نوع التعليم بحسب درجة الطالب.

10- الضغط على «زر مراجعة الرغبات» ويمكن إجراء أي تعديل قبل الحفظ.