«هرمون سعادة».. فوائد بالجملة للشوكولاته الداكنة

تحتل الشيكولاته بمذاقها الساحر المراتب الأولى في عالم الحلويات على مستوى العالم في كل الأعمار وفي كلا الجنسين، وتوجد عدة فوائد للشوكولاتة، إذا تم اختيارها وتناولها بالشكل الصحيح، والعكس صحيح تماماً.

تقول الدكتورة آمال صبري استشاري طب الأطفال والتغذية العلاجية، إن فوائد الشيكولاتة ترجع لما يحتويه الكاكاو الخام، مكونها الأساسي، من مركبات وعناصر غذائية هامة، حيث يُعَد «الفلافونويد» من أهم مركباتها، فهو يعزز وظائف الدماغ، خاصة الإدراكية منها، كما يساعد الكافيين الموجود في الكاكاو الخام على تنشيط الدماغ، وبالتالى وقاية كبار السن من الإصابة بالزهايمر.

وأضافت «صبري»، لـ «الوطن»، أن الشوكولاتة الداكنة تساعد على إفراز هرمون السعادة «السيروتونين»، فهي تساعد على تحسين المزاج والتغلب على الإكتئاب، كما يساعد الفلافونويد على ارتخاء الأوعية الدموية ومرونتها مما يسهم في خفض ضغط الدم كما تساعد في خفض نسبة الكوليسترول الضار بالدم وبالتالي الوقاية من أمراض القلب والشرايين وخاصة إذا تم تناول الشيكولاتة الداكنة مع المكسرات النيئة الغير مالحة.

وتابعت أن بعض الأبحاث أثبتت قدرة مادة الفلافونويد الموجودة في الكاكاو الخام على تحسين النظر بقدرتها على زيادة تدفق الدم في الأوعية الدموية للعين، مما يسهم في علاج ضعف النظر، ولكن الأمر يحتاج لمزيد من الدراسات.

وأضافت أن الشوكولاتة الداكنة تحتوي على الألياف التي تساعد على الشعور بالشبع مما يسهم في نزول الوزن، ويساعد وجود الألياف مع المادة المضادة للأكسدة الفلافونويد على تحسين مقاومة الأنسولين مما يساعد في الوقاية من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني وكثير من الأمراض المزمنة والخطيرة مثل السرطان.

وأكدت أن بعض الدراسات أثبتت أن تناول الشيكولاتة السوداء يساعد في تقليل الالتهابات في الجسم المسببة للسمنة ولكثير من الأمراض المزمنة، كما أثبتت دراسة قد أُجريت على 37,000 رجل على مدار 10 سنوات أن تناول الشيكولاتة السوداء يقي من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية.

أي من أنواع الشيكولاته أكثر فائدة؟.. استشارية تغذية تجيب

وأوضحت استشارية التغذية، إلى أنه للحصول على فوائد الشيكولاتة الداكنة لابد من اختيار تلك التي تحتوي على الكاكاو الخام بنسبة أعلى من 70%، وكلما تجاوزت 85% كان أفضل، ولابد من تجنب تلك العادية التي تحتوي على كثير من السكر والدهون المشبعة مع نسبة قليلة من الكاكاو الخام، كما ينصح بتناول 30 جم منها فقط أي حجم «علبة الكبريت الصغيرة» على الأقل 3 أيام في الأسبوع، وعلينا أن نتذكر دائماً أن الإسراف في أي شئ يفسد منافعه، فالاعتدال والوسطية هما القاعدتان الذهبيتان للحياة الصحية على جميع الأصعدة.