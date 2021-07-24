عاجل.. فرض حظر التجول في أفغانستان لوقف زحف طالبان

قالت وزارة الداخلية الأفغانية، إن السلطات الأفغانية فرضت اليوم السبت، حظرا للتجول ليلا، في 31 من مقاطعات البلاد البالغ عددها 34، للحد من العنف المتصاعد الذي أطلقته حركة طالبان في الأشهر الأخيرة، وفقا لوكالة فرنس برس اليوم.

وقالت وزارة الداخلية في بيان نشرته الوكالة الفرنسية، «للحد من العنف والحد من تحركات طالبان، تم فرض حظر تجول ليلي في 31 مقاطعة في جميع أنحاء البلاد»، باستثناء كابول وبنجشير وننكرهار، ويسري حظر التجول من الساعة 10:00 مساءً.

وقال أحمد ضياء ضياء نائب المتحدث باسم وزارة الداخلية في بيان صوتي منفصل للصحفيين، إن الحظر سيستمر حتى الساعة 4:00 صباحا بالتوقيت المحلي.

ومنذ أوائل مايو، شنت حركة طالبان هجومًا واسع النطاق في جميع أنحاء البلاد، شهد استيلاء المتمردين على المعابر الحدودية وعشرات المقاطعات، ومحاصرة العديد من عواصم المقاطعات.

ومع انسحاب القوات الأجنبية، التي تقودها الولايات المتحدة الذي أوشك على الانتهاء، تسيطر حركة طالبان التي عادت إلى الظهور الآن، على حوالي نصف مقاطعات أفغانستان البالغ عددها 400 منطقة.

وقالت حركة طالبان يوم الأربعاء الماضي، إنها ستقاتل فقط للدفاع عن نفسها خلال عطلة عيد الأضحى، لكنها لم توافق على إعلان وقف رسمي لإطلاق النار.

ويشن المتشددون من طالبان هجمات كاسحة في جميع أنحاء أفغانستان، وويوصالون الاستيلاء على مزيد من الأراضي، والاستيلاء على المعابر الحدودية وتطويق المدن، مع اكتمال انسحاب القوات الأجنبية بالكامل.

وقال متحدث باسم طالبان: «يمكنني أن أؤكد أننا في وضع دفاعي خلال العيد»، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

في أفغانستان، بدأت الاحتفالات بعيد الأضحى يوم الاثنين واستمرت حتى نهاية يوم الجمعة.