بعد فتاة «كائن الهوهوز».. الإفتاء: الرقص على «تيك توك» حرام شرعا

أثارت مقاطع فيديوهات الفتاة التي أطلقتها على حسابها عبر منصة «تيك توك» باسم «كائن الهوهوز»، غضب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لما تحتويه المقاطع من رقص للفتاة، فضلا عن الإيحاءات الجنسية التي تستخدمها، متعدية على الثوابت والعادات والتقاليد.

وقالت دار الإفتاء المصرية عن هذه الأنواع من المقاطع، إن صنع هذه الفيديوهات من قبيل التمثيل، فإذا لم تشتمل على ما فيه مخالفة شرعية أو قانونية، فلا حرج في عملها.

وأضافت دار الإفتاء المصرية، في فتواها ردا على سؤال «هل استخدام تطبيق تيك توك وعمل فيديوهات طريفة للهروب من الملل بهدف التسلية في ظل إجراءات حظر حركة المواطنين حرام؟»، أنّ التمثيل هو تقمص الشخصيات الدرامية، ومحاولة محاكاتها على أرض الواقع، وقد يكون ذلك من خلال السينما أو المسرح، أو التليفزيون، أو حتى الإذاعة، وقد تكون الشخصيات التي يتقمصها الممثل حقيقية أو وهمية، وهذا الفن في حد ذاته جائز ولا حرج فيه، خاصة إن ارتبطت الأفكار التي يعرضها بمعان أخلاقية عظيمة، أو بحلول صائبة لمشكلات المجتمع.

كشف العورات والرقص

وأشارت دار الإفتاءالمصرية، إلى أن هذا التمثيل لا يعد ضرورة تجيز كشف العورات والقبلات بين الرجال والنساء الأجنبيات، ورقص النساء بملابس عارية، وإثارة الغرائز، فهذه الأشياء ستظل محرمة، سواء أكان ذلك من خلال التمثيل أو لعب الرياضة أو غير ذلك، لافتة إلى أن الفنون والرياضات، هي التي يجب أن تلتزم بضوابط الشرع وليس العكس.

وشددت دار الإفتاء، على تحريم بث الأفكار الهدامة التي تتعارض مع ثوابت الشرع الشريف، وتفرق وحدة الأمة، وتحدث الفساد في المجتمعات، فكل هذه الأفكار لا يجوز للمسلم أن يعرضها، ولا أن يساهم في عرضها، وكذلك لا يجوز للمسلم والمسلمة كشف العورات، ولا القبلات، والتلامس المحرم.

وقالت دار الافتاء المصرية، «يحرم على المشاهد كذلك تشجيع ذلك بالمشاهدة، أو الإعلان عنه، ونحو ذلك»، مشيرة إلى أنه إذا خلا التمثيل من هذه المحرمات «كشف العورات- التلامس بين النساء والرجال الأجانب -رقص النساء وإثارة الغرائز- بث الأفكار الهدامة التي تتعارض مع أصول الشرع»، وغير ذلك من الأمور المخالفة للشريعة، فهو جائز ولا حرج فيه.

الأمن يفحص فيديوهات كائن الهوهوز

وتعكف الأجهزة الأمنية، على فحص ومقاطع فيديو لفتاة اشتهرت بـ«فتاة كائن الهوهوز»، وهي ترقص وتقوم بعمل إيحاءات جنسية عبر تطبيق «تيك توك».

وظهرت الفتاة المعروفة بـ«فتاة الهوهوز» على تطبيق «التيك توك»، في مقطع فيديو يظهر خلاله، ارتكاب الفتاة إيحاءات غير لائقة، متعدية على الثوابت والعادات والتقاليد، وتنشر الفاحشة وتحرض على الفسق والفجور.