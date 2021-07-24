بسبب تصدعات وشروخ.. إخلاء منزل من السكان بغرب أسيوط

قررت رئاسة حي غرب أسيوط إخلاء أحد المنازل القديمة من السكان، بعد ظهور تصدعات وشروخ به، في منطقة «درب الغنامة»، لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة والتأكد من سلامة العقار من عدمه.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطاراً من مأمور قسم شرطة أول أسيوط، بعد ظهر اليوم السبت، يفيد بوصول بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة من الأهالي، يفيد بتصدع احد المنازل بمنطقة «درب الغنامة»، بحي غرب أسيوط، دائرة القسم.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز والحماية المدنية إلى محل البلاغ، كما انتقل محمد بشير، رئيس الحي، ونائبه أحمد ثابت، ومسؤول الأزمات بالحي إلى موقع العقار المذكور.

وبالمعاينة والفحص، تبين أن العقار مكون من طابق أرضى ودورين علويين، ملك المواطن «ح. م. ح.»، وتم إخلاء العقار من السكان، وجرى تشكيل لجنة هندسية لفحص المنزل، وإعداد التقرير اللازم، كما جرى تحرير المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية.

وتعددت حوادث انهيار المنازل في دائرة حي غرب أسيوط، خاصةً في مناطق «درب الغنامة والمجاهدين وغرب البلد»، وذلك بسبب الحفر والتنقيب عن الأثار في تلك المناطق.