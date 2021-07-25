محمد لطفي يروج للجزء الثاني من «رمضان كريم»: انتظروا كابتن سامي سونج

شوّق الفنان محمد لطفي جمهوره بالتحضير للجزء الجديد «الثاني» من مسلسل «رمضان كريم»، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، بعد النجاح الكبير الذي حققه وقت عرضه عام 2017.

ونشر «لطفي» صورة بوستر المسلسل عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وعلق عليها قائلا: «انتظرونا في رمضان كريم رمضان 2022، كابتن سامي سونج».

وقدم محمد لطفي ضمن أحداث المسلسل شخصية «كابتن سامي سونج»، التي حققت نجاحا كبيرا وقت عرضها؛ إذ أنه مدرب كرة قدم يدخل في إطار كوميدي تشويقي.

السيناريست أحمد عبدالله يبدأ في كتابة الحلقات الجديدة من «رمضان كريم 2»

وفي أبريل الماضي، أعلن السيناريست أحمد عبدالله، عبر حسابه الشخصي بموقع «فيسبوك»، تعاقده مع المنتج أحمد السبكي، بحضور المخرج سامح عبدالعزيز، على تقديم الجزء الثاني من مسلسل «رمضان كريم».

وكتب «عبدالله» في منشوره: «تم تعاقد السيناريست أحمد عبدالله مع المنتج أحمد السبكي والمخرج سامح عبدالعزيز على إنتاج الجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم».

معلومات عن مسلسل رمضان كريم 2

تدور أحداث العمل خلال شهر رمضان في إطار الحارة الشعبية، حيث إحدى الفتيات التي تحاول التبرأ من أهلها ومستواها الاجتماعي، فتلجأ إلى الكذب والإدعاء أنها من عائلة ثرية حتى تتعرف على شاب تقع في حبه.

يذكر أن مسلسل «رمضان كريم» عرض منذ 4 سنوات في موسم دراما رمضان عام 2017، وشارك في بطولته عدد من الفنانين، مثل سيد رجب، والفنان الراحل محمود الجندي، روبي، ريهام عبدالغفور، صبر فواز، محمد محمود، روبي، شريف سلامة، والمسلسل من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج سامح عبدالعزيز.