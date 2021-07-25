«س و ج».. كل ما تريد معرفته عن برنامج مبادلة الديون بين مصر وألمانيا

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن بنك التعمير الألماني أتاح 41 مليون يورو، ضمن برنامج مبادلة الديون، لصالح وزارة التربية والتعليم الفني، لتنفيذ مبادرة التعليم الفني الشامل في مصر. ويعد برنامج مبادلة الديون بين مصر وألمانيا، جزءا من التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث أتاحت ألمانيا، حتى الآن، المرحلة الأولى بالكامل، والشريحتين الأولى والثانية من المرحلة الثانية من البرنامج، وتستعرض «الوطن» معلومات حول برنامج مبادلة الديون بين مصر وألمانيا.

ما هي آلية مبادلة الديون؟

تعد آلية مبادلة الديون وسيلة لتعزيز التمويل المتاح للمشروعات التنموية من خلال توقيع اتفاقيات تجري بموجبها مبادلة جزء من الديون المستحقة للدول شركاء التنمية، بهدف تخفيف عبء الديون الخارجية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تمويل المشروعات ذات الأولوية، ودعم جهود تحقيق الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة وهو «عقد الشراكات لتحقيق الأهداف»، ووفقًا للآلية يجري استخدام مقابل الديون بالعملة المحلية في تمويل مشروعات تنموية متفق عليها بين الطرفين.

من هي الجهة المسؤولة عن متابعة برامج مبادلة الديون في مصر؟

وزارة التعاون الدولي هي الجهة المسؤولة عن التنسيق والمتابعة مع الجانب الألماني حول برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا، كما تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية في مصر للاتفاق على المشروعات ذات الأولوية.

متى بدأ برنامج مبادلة الديون بين جمهورية مصر العربية وألمانيا؟

بدأ برنامج مبادلة الديون بين مصر وألمانيا عام 2011، حيث جرى الاتفاق على إلغاء ديون بقيمة 240 مليون يورو، لتمويل مشروعات تنموية بجمهورية مصر العربية، وجرى تخصيص مبلغ 70 مليون يورو منها لتنفيذ عدة مشروعات وهي التغذية المدرسية، ودعم جودة التعليم «المرحلة الأولى»، قناطر أسيوط ومحطات توليد الكهرباء، وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي «المرحلة الثانية»، وإعادة تأهيل المحطات الكهرومائية، والحد من التلوث البيئي الناتج عن محطات التوليد الحرارية «المرحلة الثالثة».

كم عدد مراحل برنامج مبادلة الديون بين مصر وألمانيا؟

حتى الآن انتهت المرحلة الأولى بقيمة 70 مليون يورو، ومن خلالها جرى تنفيذ 6 مشروعات تنموية في مجالات: التغذية المدرسية وتحسين جودة التعليم، وإعادة تأهيل المحطات الكهرومائية، وتطوير قناطر أسيوط، بجانب مشروعات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وفي المرحلة الثانية من البرنامج جرت إتاحة الشريحة الأولى من المرحلة الثانية من برنامج مبادلة الديون بقيمة 10 ملايين يورو، لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتنفيذ مشروع دعم جودة التعليم «المرحلة الثانية». كما أتاحت جمهورية ألمانيا الاتحادية الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من البرنامج بقيمة 80 مليون يورو، ومن خلال هذه الشريحة يجري تنفيذ 3 مشروعات تنموية في قطاعات: التعليم الفني والتدريب المهني والصرف الصحي وخلق فرص عمل جديدة.

ما هي الشرائح المتبقية في إطار مبادلة الديون بين مصر وألمانيا؟

تعد الشريحة الثالثة من المرحلة الثانية من برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية هي الأخيرة، وتعمل وزارة التعاون الدولي، على التنسيق مع الجانب الألماني على إتاحة الشريحة الثالثة، وذلك بعد التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية في مصر، لتلقي المقترحات بشأن المشروعات ذات الأولوية.