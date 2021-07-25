تحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد 2021 مطلع سبتمبر

قال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّه لم يتم تحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد 2021 حتى الآن، ولا صحة لما يتم تداوله من أخبار عن موعد بدء الدراسة، مشيرا إلى أنّ المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي سيجتمع مطلع سبتمبر، برئاسة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لتحديد موعد الدراسة، خاصة مع الظروف الخاصة بجائحة كورونا.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، يعقد سنويا لمناقشة القرارات الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد 2021، وتنظيم الدراسة والإجازات للعام الدراسي المقبل 2021-2022، ووضع الخريطة الزمنية للعام الدراسي وامتحانات نصف العام الدراسي ونهاية العام الدراسي، وامتحانات الثانوية العامة.

تقييم الموقف الوبائي مع الصحة قبل الاستقرار على موعد وطريقة الدراسة

وكشف المصدر، عن أنّ الوزارة ستقيم الموقف بشأن تحديد موعد الدراسة للعام الدراسي الجديد مع الحكومة واللجنة المعنية بإدارة أزمة كورونا، ومعرفة موقف وزارة الصحة بشأن الوضع الوبائي في البلاد قبل اجتماع المجلس الاعلي للتعليم قبل الجامعي، والاستقرار على الموعد وطريقة الدراسة والحضور بالمدارس.

وعن العام الدراسي الجديد 2021، قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ الوزارة تعمل على تجهيز حدث كبير في نهاية الصيف، لتطوير المناهج وتقديم كل ما هو جديد في مناهج تعليم 2.0، موضحا أنّه سيتم تطبيق جميع عمليات التعليم الجديدة على طلاب الصف الرابع الابتدائي اعتبارًا من العام المقبل.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ طلاب الصف الرابع الابتدائي سيدرسون مواد جديدة في العام الدراسي المقبل، مثل المهارات المهنية، والمعلومات والاتصالات، إضافة إلى مواد اللغة الإنجليزية واللغة العربية والرياضيات والعلوم، وإضافة جزء اللغة الهيروغليفية في مادة الدراسات الاجتماعية.