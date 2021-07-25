8 مليارات جنيه حصيلة ضرائب ورسوم جمارك الإسكندرية خلال يونيو الماضي

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار.

وتلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية، قامت بالإفراج خلال شهر يونيو الماضي، عن مشمول 16 ألفًا و649 شهادة جمركية وارد نهائي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، وقطع الغيار والبضائع العامة، والسيارات، والدخان.

أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد خلال شهر يونيو 2021، بلغت 2 مليار و291 مليونًا و91 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة عن تلك الشهادات حوالي 6 مليارات و625 مليونًا و957 ألف جنيه.

أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الإسكندرية، قامت بتصدير مشمول 7 آلاف و376 بيانًا جمركيًا خلال شهر يونيو الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة منها: «الأسمدة، والرخام، والفوسفات، والسيراميك، والسكر، والملابس» ، جرى تحصيل رسوم الصادر عن بعض البضائع بمبلغ 3 ملايين و346 ألف جنيه، كما قامت الإدارة العامة للمنافذ بتحصيل رسوم زيادة وزن لـ654 بيانًا جمركيًا بإجمالي 4 ملايين و479 ألف جنيه خلال نفس الفترة.

أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الإسكندرية، خلال شهر يونيو الماضي، بلغت نحو 8 مليارات و25 مليونًا و874 ألف جنيه.